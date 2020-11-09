«دبي الرياضي» ونادي السيدات ينظمان مخيم «الترايثلون»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، يستضيف نادي دبي للسيدات «مخيم الترايثلون 2020» يوم السبت المقبل، ضمن الاستعدادات لتنظيم النسخة الرابعة من «ترايثلون دبي للسيدات»، الحدث الرياضي الأول من نوعه في المنطقة المُخصص للسيدات فقط من جميع الجنسيات والفئات العمرية، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي ونادي دبي للسيدات يوم 27 نوفمبر الجاري.

وتقام فعاليات المخيم التدريبي من الساعة التاسعة حتى الساعة 11 صباحاً، ويتم خلاله تدريب المشاركات على تقنيات السباق وأساسيات التغذية الضرورية ومراحل الانتقال بين الرياضات الموجودة في الترايثلون، وذلك لتأهيل السيدات سواء من المبتدئات أو الممارسات لرياضة الترايثلون للاستعداد للمشاركة في الترايثلون، ويشرف على التدريبات مدربات لياقة بدنية محترفات.

ويمكن المشاركة في «مخيم الترايثلون» لجميع السيدات الراغبات في خوض هذه التجربة الفريدة والتسجيل المسبق من خلال التواصل مع نادي دبي للسيدات.

وفي الوقت نفسه تتواصل عملية التسجيل للمشاركة في منافسات النسخة الرابعة من «ترايثلون دبي للسيدات»، حيث يمكن لجميع النساء من مختلف الجنسيات بداية من عمر 15 سنة فما فوق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي، ويمكن للراغبات في المشاركة التسجيل بشكل فردي أو بتكوين فرق.

تأهيل

وقالت ميثاء شعيب عضو اللجنة المنظمة لترايثلون دبي للسيدات، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة دبي للمرأة إن النادي اعتاد سنوياً تنظيم واستضافة هذا المخيم لإعداد وتأهيل من ترغب من المشاركات لخوض غمار السباق النهائي، وذلك بالتعاون مع مدربات متخصصات في الترايثلون، ومع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية المتبعة حالياً، ارتأت اللجنة المنظمة للسباق أن تكون مدة المخيم ساعتين يتم خلالهما تدريب المتسابقات سواء كن من المبتدئات أم الممارسات لرياضة الترايثلون، على تقنيات المشاركة والخطوات الصحيحة للتنقل بين مراحله الثلاث، والتي تشمل السباحة وركوب الدراجات الهوائية والجري وأيضاً كيفية الفوز بالترايثلون، مشيرة إلى أن هذه التدريبات تتم تحت إشراف مدربات لياقة بدنية محترفات، ويتم خلالها تزويد المشاركات بالمعرفة الفنية اللازمة واطلاعهن على شروط السباق وطرق المشاركة فيه سواءً بصفة فردية أم ضمن فريق.

شراكة

وأعربت ميثاء شعيب عن اعتزاز نادي دبي للسيدات بالشراكة الاستراتيجية مع مجلس دبي الرياضي في تنظيم هذا الحدث الرياضي الذي لاقى نجاحاً لافتاً خلال السنوات الثلاث الماضية وحرص من السيدات والفتيات من كل الجنسيات والكثير من الدوائر الحكومية على المشاركة فيه بفرق جماعية وتمضية يوم رياضي وسط الطقس الممتع في هذا التوقيت من العام، مع حرص الكثير من أفراد الأسر وأصدقاء المتسابقات على الحضور والاستمتاع بالأنشطة الرياضية والاجتماعية التي يتم تخصيصها لهم وللأطفال.

دعم

واستمرت ميثاء شعيب: «يأتي تنظيم مخيم وترايثلون دبي للسيدات للعام الرابع على التوالي انسجاماً مع اهتمام حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة ورئيسة نادي دبي للسيدات، بتعزيز الحضور الرياضي للمرأة، لما للرياضة من أهمية لصحتها ولياقتها وللإنسان بصفة عامة، وانطلاقاً من توجيهات سموها بتكريس كل إمكانيات النادي لإنجاح هذا السباق، مواكبة لدعم قيادتنا الحكيمة للمرأة وتشجيعها على ممارسة مختلف أنواع الأنشطة الرياضية وتوفير كل الإمكانات والجهود لتسهيل مشاركتها في المنافسات المحلية والعالمية، وتأكيداً على الدور الريادي للنادي في تعزيز رياضة المرأة».

وتوجهت مدير إدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة دبي للمرأة بالشكر لشركة «قروينغس كوتشين» لتعاونها مع نادي دبي للسيدات في تنظيم «مخيم الترايثلون 2020» وإعداد المشاركات من كل النواحي، مثمنة دورها في النسخ الثلاث الماضية في رفع الوعي بطريقة المشاركة في هذا السباق.

3

ويستضيف نادي دبي للسيدات بمنطقة جميرا منافسات الترايثلون يوم 27 نوفمبر الجاري، والذي يتضمن ثلاث رياضات هي: السباحة، الجري، والدراجات الهوائية لمسافة تصل إلى أكثر من 40 كيلومتراً، وذلك ضمن ثلاث فئات هي سوبر سبرنت، وسبرنت، والمسافة الأولمبية المعتمدة، حيث تتنافس المتسابقات في فئة السوبر سبرنت على مسافة 400 متر سباحة، ومسافة 10 كيلومترات دراجات هوائية، ومسافة 2.5 كيلومتر جري، فيما تتنافس المتسابقات في فئة السبرنت على مسافة 750 متراً سباحة، ومسافة 20 كيلومتراً للدراجات الهوائية، ومسافة 5 كيلومترات جري، وفي فئة المسافة الأولمبية المعتمدة تتنافس المشاركات على مسافة 1.5 كيلومتر سباحة، و40 كيلومتراً للدراجات هوائية، و10 كيلومترات جري.

خصوصية

تبدأ منافسات الترايثلون بمسابقة السباحة، التي تقام في شاطئ نادي دبي للسيدات في إطار من الخصوصية التامة، وسيتم توفير طاقم كامل من المنقذات لمتابعة المشاركات أثناء سباق السباحة، ومن ثم ينتقلن إلى منافسات الدراجات الهوائية التي تنطلق من أمام النادي في شارع جميرا ما بين متحف الاتحاد وتقاطع شارع الثنية، وصولاً إلى النادي مرة أخرى، ثم ينتقلن إلى منافسات الجري الذي تجري منافساته بمحاذاة قناة دبي المائية، لتنتهي المنافسات داخل نادي دبي للسيدات.

وسيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية خلال الحدث مع توفير المعقمات وسيتم فحص درجات الحرارة قبل دخول أي شخص سواءً من المشاركات أو أعضاء اللجنة المنظمة، كما سيتم إلزام الجميع بارتداء الكمامات مع تحقيق التباعد الجسدي وعدم الاحتكاك مع الآخرين حفاظاً على سلامة الجميع.

منصة مهمة

أكدت ميثاء شعيب عضو اللجنة المنظمة لترايثلون دبي للسيدات أن «مخيم الترايثلون 2020» يعد منصة مهمة لتشجيع واكتشاف موهوبات مواطنات يمكن العمل على تعزيز قدراتهن لتمثيل الدولة في المحافل الرياضية العالمية. معتبرة أن المخيم فرصة جيدة لتجهيز المشاركة في الحدث الرياضي الكبير الذي أثبت تميزه خلال النسخ السابقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز