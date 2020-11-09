المصدر: دبي - البيان الرياضي

رسم نادي دبي لأصحاب الهمم استراتيجية جديدة لـ 4 سنوات مقبلة من أجل استشراف المستقبل لكي تكون إطاراً للعمل خلال الفترة المقبلة، والتي تتسم بالمرونة في التعامل مع المتغيرات البيئية المتسارعة وتداعيات الفترة السابقة بعد جائحة كورونا، حيث تستهدف الاستراتيجية الجديدة الشراكات والتحول الرقمي الذكي وتعزيز الإنجازات التي حققها النادي خلال الـ 4 سنوات الماضية من عمر الاستراتيجية السابقة لحصد نجاحات جديدة على الصعد كافة وفق معايير واضحة المعالم وصولاً إلى الأهداف المنشودة وفق النهج المرسوم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة النادي مع مكتب التخطيط والتميز المؤسسي عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور محمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس مجلس إدارة النادي وحريز المر بن حريز ومنى بن حماد عضوي المجلس.

خطة عمل

وقدم مكتب التخطيط والتميز المؤسسي خطة العمل خلال الفترة الحالية . وأوضح ثاني جمعة بالرقاد أنه تم مناقشة الاستراتيجية ومراجعتها على ضوء جائحة كورونا والعمل على التطوير وصولاً إلى الغاية المبتغاة، مضيفا نسعى لتطوير الإمكانات والتعامل مع المتغيرات ، مشيراً إلى أن أبرز ملامح استراتيجية الـ 4 سنوات المقبلة تستهدف تقوية الشراكات والاستفادة من الشراكات الحالية بشكل أفضل من أجل تطوير إمكانات النادي.

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