الشامسي: 50 % نسبة الوجوه الجديدة في «أبيض الصالات»

المصدر: وام

تعقد لجنة المنتخبات اجتماعاً اليوم، مع مشرفي الأندية لتحفيزهم على التواصل والتنسيق والتعاون مع لجنة المنتخبات، وأكد خميس الشامسي عضو مجلس إدارة اللجنة التنفيذية لكرة الصالات رئيس لجنة المنتخبات أن الهدف الرئيسي للجنة خلال الفترة المقبلة هو تأهل المنتخب الأول لمونديال 2024 ومنتخب الشباب لنهائيات أمم آسيا.

وقال: المنتخب الأول حقق مكاسب عدة من معسكره التدريبي الأخير، والذي استمر 9 أيام، وتخلله مباراتان وديتان مع المنتخب المصري، وأولها عملية الإحلال والتجديد التي شهدت انضمام نسبة 50 % من الوجوه الجديدة إلى عناصر المنتخب، والاطمئنان على الحالتين البدنية والفنية للاعبين، بجانب تحقيق الانسجام بنسبة لا تقل عن 80%، رغم انضمام العديد من الوجوه الجديدة.

تجمع

وأضاف: منتخب الرجال سوف يتجمع كل شهرين بحسب الخطة الموضوعة، تحت إشراف الجهاز الفني الوطني بقيادة المدرب عبد الرؤوف المرزوقي، ومساعده عدنان محمد، وجددنا الثقة بالجهاز الفني ونولي اهتماماً كبيراً في المرحلة الحالية لمنتخب الشباب، واتفقنا على إقامة تجمع له كل شهر في إطار برنامج الإعداد لتصفيات غرب آسيا بالكويت 2021 المؤهلة لنهائيات أمم آسيا، ومن المنتظر أن ينطلق دوري الشباب الأسبوع المقبل، وبعد كل 3 جولات سيتم اختيار أفضل العناصر، وتنظيم تجمع لهم.

تطوير

وأضاف: خطة تطويرالمنتخب الأول تشمل تنظيم دورات تأهيل وتوعية كل شهرعن تحديثات قانون الاتحاد الدولي، ومخاطر المنشطات، وضرورة الحفاظ على اللياقة، ويحرص مدربو المنتخب على حضور جولات الدوري بالنسبة للكبار والشباب لتقييم أداء لاعبي المنتخب، وتم الاتفاق على إقامة تجمع لحراس المنتخب كل أسبوعين لرفع مستواهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز