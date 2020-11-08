«عربي الدراجات» يعتمد استضافة السعودية لبطولة المراحل

المصدر: دبي – البيان الرياضي

برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات وحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة عقد الاتحاد العربي للدراجات أول من أمس اجتماعه الثالث لهذا العام «عن بُعد».

وقرر الاجتماع اعتماد استضافة الاتحاد السعودي للدراجات لبطولة كأس الاتحاد العربي للدراجات (مراحل) خلال شهر أكتوبر 2021م على أن يحدد برنامجه ومكان إقامته وتاريخه وعدد مراحله قبل موعد البطولة بما لا يقل عن ثلاثة أشهر، كما اعتمد استضافة الاتحاد المصري للدراجات لمهرجان الدراجة العربية (طريق، مضمار، جبلية، بي أم اكس) خلال شهر نوفمبر 2021م.

ورفع الاجتماع توصية للجمعية العمومية باعتماد عدد من التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، كما فوّض الاجتماع رئيس الاتحاد رئيس مركز إعداد وتطوير كوادر الدراجة العربية، بتسمية وتشكيل مجلس إدارة المركز بحسب قرار إنشاء المركز.

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