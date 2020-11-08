«هيسكيث» يتوّج بكأس التحدي لسيدات البولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

توج فريق هيسكيث بكأس التحدي لسيدات البولو 2020 للعام الثاني على التوالي، عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق «AM» بهدفين ونصف مقابل هدفين، جاء ذلك بختام مهرجان البولو الوردي للسيدات والذي نظّمه منتجع ونادي الحبتور للبولو بالتعاون مع شركة «بينك كارفان»، وشهد مشاركة 4 فرق من السيدات، وأقيم المهرجان كجزء من جهود المنظمين والرعاة للمساعدة في زيادة الوعي بسرطان الثدي.

أعدت إدارة النادي العديد من الفعاليات المصاحبة، حيث قدمت الوحدة الطبية المتنقلة لـ«بينك كارفان» الفحوصات المجانية لسرطان الثدي للسيدات، هذا إلى جانب البحث عن الكنز بأرض الملعب ومنح الفائزين بمبلغ 3 آلاف درهم.

وأقيم على هامش المهرجان مزاد بولو للسيدات ضم مقتنيات البولو النادرة والمجوهرات الجميلة والقطع الفنية الفريدة، وطغى اللون الوردي على هذا المهرجان الذي حقق الأهداف التي أقيمت من أجله، بتفاعل الجميع والشركات والمؤسسات الراعية للمهرجان.

من ناحيته قال محمد الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور: يسعدنا تنظيم هذا الحدث - كأس التحدي للسيدات 2020 - بالتعاون مع «بينك كارفان» كجزء من جهودنا للمساعدة في رفع مستوى الوعي بشأن هذا المرض، وأضاف: نحن ملتزمون من خلال الرياضة بدعم العديد من القضايا الجديرة بالاهتمام، ويمكننا دعم هذه القضية بطريقتنا الخاصة.

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