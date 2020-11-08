كأس نائب رئيس الدولة للطائرة تزين خزائن شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نجح شباب الأهلي، في التتويج بأولى بطولات موسم الطائرة الجديد 2020-2021، بفوزه بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، بعد تغلبه على الجزيرة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة النهائية على ملعب صالة نادي الوصل، وزينت طائرة «فرسان دبي» خزائنها بلقب جديد أول من أمس، كونه الأول للنادي في البطولة بمسماها الجديد، والتي كان يطلق عليها سابقاً كأس الاتحاد حتى موسم 2016-2017، والتي سبق أن توج بها الأهلي بمسماها القديم مرتين، وتوج بها أيضاً نادي الشباب «سابقا» مرتين، قبل دمج الناديين عام 2017 تحت مسمى شباب الأهلي.

انعكاس إيجابي

أعرب اللواء محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، عن سعادته للفوز بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، مؤكداً أن البطولة تحمل اسماً عزيزاً على الجميع، وهو ما يزيد من أهميتها، وأشار إلى الدعم الذي تحظى بها كافة الألعاب الرياضية بالنادي، واعتبر الفوز بالكأس ثمرة لعمل وجهد يقوم به الجميع، وأشاد بالمستوى الذي قدمه شباب الأهلي والجزيرة في المباراة النهائية، وأكد أن الفريقين أعادا عشاق الطائرة إلى سحر اللعبة قديماً، وتمنى للجزيرة التوفيق في مقبل البطولات، موضحاً أن شباب الأهلي عينه دائماً على كل ألقاب البطولات المشارك فيها بكل الألعاب، وشكر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة يوسف الملا، على التنظيم الرائع للبطولة عموماً، وللمباراة النهائية بشكل خاص.

تنافس قوي

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد المطوع الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، إن الفريقين قدما مباراة قوية المستوى في النهائي، وكذلك طوال مشوارهم في البطولة، وبارك لشباب الأهلي التتويج، وتمنى التوفيق للجزيرة مستقبلاً، وأعرب عن سعادة اتحاد الطائرة بالمستوى الرائع للبطولة، مؤكداً أن هذا سيؤدي إلى فرز لاعبين على مستوى عال، مما ينعكس إيجابياً على مستوى المنتخبات الوطنية، ونفى أي تأثير للمشاكل التي تعيشها العملية الانتخابية للاتحاد، على سير مسابقات الموسم الجديد، مشيراً إلى أن الانتخابات موضوع آخر، ومجلس الإدارة الحالي حريص على إنجاح الموسم.

سعادة واحتفالية

بينما أعرب عدد من لاعبي وإداريي شباب الأهلي، عن سعادتهم بالإنجاز الذي تحقق، وقال اللاعب راشد أحمد: «تحقيق لقب بمثل هذه الأهمية، والفوز ببطولة تحمل اسماً غالياً على الجميع، سيكون دافعاً مهماً لمشوارنا التنافسي في بطولة الدوري العام التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، ونحن في شباب الأهلي، هدفنا جميع بطولات الرجال للموسم الحالي، وسيكون تركيزنا المقبل على بطولة الدوري، وبعدها على بطولة صاحب السمو رئيس الدولة».

وأيده زميله اللاعب محمد شمل، والذي يلعب في صفوف شباب الأهلي هذا الموسم بنظام الإعارة قادماً من نادي العين، وقال: «حققنا بطولة غالية كنا مطالبين بها، ولقباً مهماً في بداية الموسم، ومن أمام الجزيرة المنافس القوي، والذي قدم مباراة رائعة، وأنا أكثر سعادة لأنها بطولتي الأولى مع شباب الأهلي، وأشكر كل من وقف معي وساندني في مسيرتي الجديدة هذا الموسم، والذي أتمنى أن أحقق خلاله المزيد من البطولات، وطوينا صفحة الإنجاز، ونفكر الآن في الدوري العام الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل، ونحن لدينا الثقة لتحقيق أهدافنا، ونملك شخصية البطل».

وبدوره، وصف بلال سالم مدير فريق شباب الأهلي للطائرة، المباراة النهائية بـ«الصعبة»، وقال: «الجزيرة لم يكن منافساً سهلاً، ونحن كنا ندرك ذلك قبل لقاء النهائي، ولكن الجميع استمتع بما قدمه لاعبو الفريقين من مهارات اللعبة، وشباب الأهلي بشكل عام، لعب 3 مباريات بمستوى عال خلال مشواره في البطولة، والآن نغلق صفحة البطولة الغالية، ونفكر في البطولة المقبلة، إذ سيكون علينا التركيز لإسعاد جمهورنا بدرع الدوري العام للطائرة».

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