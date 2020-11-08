«بلقيس» تتألق في «حقايق محليات» مهرجان الظفرة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن مهرجان الظفرة في دورته الـ 14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي، نتائج 4 أشواط حقايق محليات «شرايا وتلاد» لأصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل خصص لها 35 جائزة ضمن مزاينة الإبل من الأسبوع الأول للمهرجان.

وشهد إعلان النتائج اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعيسى سيف المزروعي، نائب رئيس اللجنة، وعدد من كبار ملاك الإبل في الإمارات ودول الخليج، وسط إجراءات احترازية ووقائية وبنسبة %30 من الطاقة الاستيعابية للمنصة الرئيسية للمزاينة بمدينة زايد في منطقة الظفرة.

نتائج

وأسفرت نتائج شوط الحقايق لأصحاب السمو الشيوخ عن فوز «بلقيس» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت «سلهوده» لمالكها الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، واحتلت المركز الثالث «الشاهينية» لمالكها الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز الرابع «المزوي» لمالكها الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، والمركز الخامس «مصيحة» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

وفي شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل عام محليات، حازت على المركز الأول «غير» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري، بينما جاءت في المركز الثاني «رسا» لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري، وحلت في المركز الثالث «لافيه» لمالكها حمد خلفان سيف المعولي، وكان المركز الرابع من نصيب «العزره» لمالكها مسعود سعيد سعيد هذلول الهاجري، في حين جاءت في المركز الخامس «جذابة» لمالكها سالم سهيل طاهي الراشدي.

فوز

أما في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء، فقد فازت بالمركز الأول «العاصمة» لمالكها بدر ناصر حمد خلفان المعولي، بينما جاءت في المركز الثاني «ود» لمالكها هداف رضوان عيضة المنهالي، وحلت في المركز الثالث «صوغه» لمالكها حسين سالم سعيد علي المحرمي، وكان المركز الرابع من نصيب «مسقط» لمالكها تركي سعيد عبدالله سليم المعمري، في حين جاءت في المركز الخامس «صدارة» لمالكها مبارك سلطان عبيد هياي المنصوري.

الظبي

وفي شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل رئيسي، محليات، حازت المركز الأول «مكيده» لمالكها عبدالله صالح جابر القمدة العامري، بينما جاءت في المركز الثاني «الظبي» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري، وحلت في المركز الثالث «بحور» لمالكها فهد مبارك علي الساعدي، وكان المركز الرابع من نصيب «نبأ» لمالكها صقر ناصر سالم المنصوري، في حين جاءت في المركز الخامس «الشاهينية» لمالكها سعيد بن راشد بن سلطان بن محمد المنعي.

يشهد الأسبوع الثاني من مهرجان الظفرة نهاية الأسبوع المقبل، منافسات فئتي المفاريد والحقايق - مجاهيم، ضمن 7 أشواط خصص لها 70 جائزة.

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