موانئ دبي العالمية تنظم فعالية للغولف في «كايت بيتش»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

كشف إيان بولتر، سفير موانئ دبي العالمية، عن تحدي دبي للغولف الذي يقام في قرية موانئ دبي العالمية للياقة في كايت بيتش، وذلك في إطار الشراكة مع تحدي دبي للياقة.

وقال إيان بولتر: «تسرني المشاركة في مثل هذا المشروع الفريد، فقد شهدت طوال الوقت الذي كنت أعمل فيه مع شركة موانئ دبي العالمية التزام الشركة وجهودها الحثيثة لإلهام الأطفال لممارسة رياضة الغولف والترويج لأسلوب حياة صحي. وبفضل شراكتها مع اتحاد الإمارات للغولف، تمكنت موانئ دبي العالمية من استقطاب أشخاص جدد إلى رياضة الغولف من اللاعبين والمشجعين، فضلاً عن تطوير المواهب الحالية في جميع أنحاء دولة الإمارات لتلعب الرياضة دوراً أساسياً في الصحة البدنية والعقلية للجميع.

وقد أصبحت المبادرات مثل تحدي دبي للياقة أكثر أهمية اليوم، لذا فأنا فخور بتقديم المساعدة والمشاركة في هذه الجهود».

فخر

من جانبه، قال داني فان أوترديك، رئيس الاتصالات المؤسسية في شركة موانئ دبي العالمية: «نحن فخورون جداً بوجود إيان بولتر سفيراً عالمياً لعلامتنا التجارية، ويسعدنا أنه أراد العمل معنا لدعم مثل هذه المبادرة المهمة. من شأن هذا التحدي وشراكتنا مع تحدي دبي للياقة أن يسلط الضوء على فوائد الصحة والرياضة في هذه الأوقات الصعبة التي يواجهها مجتمعنا والعالم الذي نفخر بدعمه. كما سيستضيف ملعب كايت بيتش للياقة عدداً من الأنشطة، بما في ذلك الرقص واليوغا والزومبا والبيلاتس وتمارين القوة والتكييف والتمارين الرياضية والكرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم الشاطئية والتدريبات المتواترة عالية الكثافة، وذلك في إطار جدول مزدحم بالأنشطة المتنوعة على مدى 30 يوماً».

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