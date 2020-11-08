«الطبية الأولمبية» تستحدث منصة إلكترونية

المصدر: دبي – البيان الرياضي

اعتمدت لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية المسميات والبطاقات الوظيفية للأطقم الطبية التي تطابق التراخيص الطبية الصادرة عن الجهات الصحية على مستوى الدولة مع استحداث منصة إلكترونية للطلبات الواردة للجنة سواء لتسجيل أو تجديد تلك الطلبات.

وتأتي هذه الخطوة لتتوافق مع رؤية اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة ومختلف الجهات الصحية بالدولة من منطلق الحفاظ على سلامة الرياضيين.

وأكد الدكتور هاشل الطنيجي رئيس لجنة الطب الرياضي أن اللجنة تسعى جاهدة لتسهيل مهمة الأطقم الطبية للحصول على البطاقات والاعتمادات المطلوبة للعمل في مجال الطب الرياضي بالدولة عن طريق تسخير الوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة التي توفر الجهد والوقت.

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