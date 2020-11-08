«غنتوت» يفتتح الموسم بـ «بينك بولو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، افتتح النادي موسمه الرياضي المجتمعي 2020 - 2021 بإقامة منافسات النسخة الحادية عشرة من مباريات البولو الوردي (بينك بولو) الخيرية التي أقيمت بملعب الشيخ زايد للبولو بغنتوت ضمن حملته التي نظمها للتوعية بمرض سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه.

وانطلقت المنافسات بالمباراة الاستعراضية التي جمعت بين فريقي غنتوت «أ» بقميصه الوردي وغنتوت «ب» بالقميص الأبيض وأسفرت عن فوز فريق غنتوت «أ» بنتيجة 4 - 3.

وعقب المباراة الافتتاحية قام الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان راعي حفل الافتتاح يرافقه سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي وزايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي للنادي بتوزيع الهدايا التذكارية للفريقين وتقديم كأس البطولة الذهبي لقائد الفريق.

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