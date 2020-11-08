«دورة الشيخة هند للسيدات» تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق في الساعة الرابعة مساء اليوم منافسات النسخة الثامنة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها التي تنظم تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتتضمن 6 ألعاب رياضية، وتستمر حتى 21 نوفمبر.

وتدشن منافسات بطولة البولينغ فعاليات الدورة بمشاركة واسعة من منتسبات الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتقام منافسات البطولة في مركز دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر.

وتتضمن الدورة تنظيم منافسات 6 ألعاب رياضية فردية هي سباق الطريق، سباق الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، والكروس فيت، وكرة الطاولة، بالإضافة إلى البولينغ، وحفاظاً على صحة وسلامة المشاركات، ولضمان تحقيق التباعد الجسدي بين المشاركات في الدورة، تم اختيار تنظيم الألعاب الفردية فقط في الدورة هذا العام.

وستقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات من الموظفات، ولكي تستطع اللاعبات الحضور والمشاركة في المنافسات دون الحاجة إلى التغيب أو الخروج المبكر من العمل.

وتنطلق منافسات بطولة كرة الطاولة بعد غدٍ في ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، فيما تنطلق منافسات بطولة الريشة الطائرة يوم الجمعة 13 نوفمبر في ملاعب عالم دبي للرياضة، وتستمر حتى يوم السبت 21 نوفمبر، وتليها بطولة سباق الطريق التي تقام يوم السبت 14 نوفمبر على ممشى الجري بحديقة الورقاء 3 في منطقة الورقاء، ويقام سباق الدراجات الهوائية يوم الثلاثاء 17 نوفمبر في مضمار ند الشبا، وتقام بطولة الكروس فت يوم الجمعة 20 نوفمبر في نادي ماكس آند إيجل بمنطقة ميدان.

نجاح متواصل

حققت الدورة نجاحاً تلو الآخر خلال السنوات الماضية، وما زالت تستقطب الاهتمام العام، لما تقدمه من برامج ومبادرات تتوجه نحو الموظفات وتُحدث الأثر الإيجابي المطلوب لديهن، ومن أهم مميزاتها توعية الموظفة بأهمية الرياضة والنشاط البدني لصحة المرأة رغم انشغالاتها الوظيفية والأسرية وضرورة جعلها أسلوب حياة، ولقد ساهمت المؤسسات في دعم جهود لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي من خلال المشاركة المميزة على مدار الأعوام التي نظمت فيها الدورة.

نظام المنافسات

تقام منافسات الرياضات الفردية حسب النظام المطبق في المسابقات الرسمية لاتحاد كل رياضة، فيما تقام منافسات سباق الطريق والدراجات الهوائية على شكل سباق واحد حسب ما تحدده اللوائح الفنية لكلا الرياضتين.

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