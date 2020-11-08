قرية فستيفال سيتي.. نشاطات متنوعة في «تحدي اللياقة»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

شكّلت قرية فستيفال سيتي للياقة إضافة جديدة لفعاليات «تحدي دبي للياقة 2020» من خلال إطلاقها مجموعة من الأنشطة والمغامرات المتنوعة على مدار الأسبوع إلى جانب قريتي اللياقة بمنطقتي كايت بيتش والخوانيج.

وافتتحت قرية فستيفال سيتي أبوابها لاستقبال المشاركين مساء أول من أمس، لخوض تجربة فريدة من نوعها والاستمتاع بالأنشطة الرياضية والترفيهية وسط إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويشهد تحدي دبي للياقة، المبادرة الرائدة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مشاركة قياسية في نسخته الرابعة التي تستمر إلى غاية 28 نوفمبر الجاري وتتضمن العديد من المفاجآت والفعاليات المبهرة مثل تحدي دبي للدراجات الهوائية وتحدي الجري يومي 20 و27 من الشهر الجاري.

وتستضيف قرية فستيفال سيتي للياقة أنشطة رياضية ومغامرات متنوعة مثل تسلّق جدار يبلغ طوله 9 أمتار، والانزلاق على حبل بطول 250 متراً يمتدّ بمحاذاة نافورة دبي فستيفال سيتي الشهيرة، إضافة إلى القفز على منصات وركوب الدراجات الهوائية على مسار متنقّل، كما خُصصت أربع مناطق لممارسة أنشطة مثل كرة القدم وكرة السلة إلى جانب مسرح للتمارين الرياضية الأخرى.

وتفتح قرية ماي دبي في فستيفال سيتي مول للياقة أبوابها للزوار من الساعة 2 عصراً إلى الـ10 ليلاً من الأحد إلى الأربعاء ومن الساعة 2 عصراً حتى منتصف الليل يوم الخميس، ومن الساعة 12 ظهراً حتى منتصف الليل يومي الجمعة والسبت.

تحدي الجري

تم إطلاق 6 برامج تدريبية مدتها 28 يوماً من إعداد مجموعة من أبرز المدربين والرياضيين المحترفين في المنطقة، استعداداً لتحدي الجري الذي يقام 27 نوفمبر الجاري.

كما تقدم القرية فرصة المشاركة مجاناً في جولات أسبوعية رفقة مرشد متخصص ضمن برنامج «جولات المشي والجري في تحدي دبي للياقة».

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