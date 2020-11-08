مينجي لي بطلة «أوميغا مونلايت كلاسيك» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

توجت الأسترالية مينجي لي المصنفة التاسعة عالمياً، بطلة لبطولة «أوميغا مونلايت كلاسيك» لغولف السيدات بهذا العام، وحملت كأس البطولة التي تأخذ (شكل دلة القهوة في رمزية مستوحاة من الثقافة الإماراتية)، وحصلت على مبلغ 42.750 ألف دولار أمريكي، من مجمل جوائز البطولة البالغ 285 ألف دولار أمريكي، في البطولة التي شهدت مشاركة 65 لاعبة من الأبرز بساحات الغولف ومن نخبة لاعبات «الجولة الأوروبية للاعبات المحترفات، وأقيمت منافسات البطولة على مدار ثلاثة أيام وتحت شعار «حان وقت التألق» واحتضن منافساتها ملعب «فالدو» بنادي الإمارات للغولف. وبهذا الفوز تكون نجمة الغولف الأسترالية قد حصدت لقبها الثاني في الجولة الأوروبية واحتلت الفرنسية سيلين بوتييه المركز الثاني .

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