إيان بولتر يعلن دعمه لتحدي دبي للياقة البدنية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف إيان بولتر، سفير موانئ دبي العالمية، عن تحدي دبي للجولف الذي يقام في قرية موانئ دبي العالمية للياقة في كايت بيتش، وذلك في إطار الشراكة مع تحدي دبي للياقة.

يعدّ تحدي إيان بولتر للجولف مفتوحاً للمشاركين من الجنسين من جميع الأعمار والخلفيات والقدرات البدنية، ويهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إقامة تحدي اللياقة الأوسع والأكثر شمولاً في دولة الإمارات حتى الآن.

ويمثل التحدي الذي سيستمر حتى السبت 28 نوفمبر مسابقة ممتعة وشاملة، حيث يدعو المشاركين من جميع الأعمار لرمي الكرة في الأهداف لكسب النقاط. ويتضمن التحدي عدداً كبيراً من الجوائز الرائعة، بما في ذلك سلع مخصصة لرياضة الجولف موقعة من إيان بولتر، ومعدات للجولف، ودروس مجانية، ورسوم اللعب في ملعب جميرا جولف إستيتس الذي سيستضيف بطولة موانئ دبي العالمية لهذا العام في الشهر المقبل.

وتعليقاً على إطلاق التحدي، قال إيان بولتر، السفير العالمي لشركة موانئ دبي العالمية: "تسرني المشاركة في مثل هذا المشروع الفريد، فقد شهدت طوال الوقت الذي كنت أعمل فيه مع شركة موانئ دبي العالمية التزام الشركة وجهودها الحثيثة لإلهام الأطفال لممارسة رياضة الجولف والترويج لأسلوب حياة صحي. وبفضل شراكتها مع اتحاد الإمارات للجولف، تمكنت موانئ دبي العالمية من استقطاب أشخاص جدد إلى رياضة الجولف من اللاعبين والمشجعين، فضلاً عن تطوير المواهب الحالية في جميع أنحاء دولة الإمارات لتلعب الرياضة دوراً أساسياً في الصحة البدنية والعقلية للجميع. وقد أصبحت المبادرات مثل تحدي دبي للياقة أكثر أهمية اليوم، لذا فأنا فخور بتقديم المساعدة والمشاركة في هذه الجهود".

من جانبه، قال داني فان أوترديك، رئيس الاتصالات المؤسسية في شركة موانئ دبي العالمية: "نحن فخورون جداً بوجود إيان بولتر سفيراً عالمياً لعلامتنا التجارية، ويسعدنا أنه أراد العمل معنا لدعم مثل هذه المبادرة المهمة. من شأن هذا التحدي وشراكتنا مع تحدي دبي للياقة أن يسلط الضوء على فوائد الصحة والرياضة في هذه الأوقات الصعبة التي يواجهها مجتمعنا والعالم الذي نفخر بدعمه. وإضافة إلى تحدي إيان بولتر للجولف، سيستضيف ملعب كايت بيتش للياقة عدداً من الأنشطة، بما في ذلك والرقص واليوغا والزومبا والبيلاتس وتمارين القوة والتكييف والتمارين الرياضية والكرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم الشاطئية والتدريبات المتواترة عالية الكثافة، وذلك في إطار جدول مزدحم بالأنشطة المتنوعة على مدى 30 يوماً".

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