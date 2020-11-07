الأسترالية مينجي لي تحصد لقب ’أوميغا دبي مونلايت كلاسيك"

المصدر: البيان الإلكتروني

اختتمت بطولة ’أوميغا دبي مونلايت كلاسيك‘ منافساتها الحماسية بتتويج مينجي لي، المصنفة التاسعة عالمياً، حاملة للكأس لهذا العام، لتحصد بذلك نجمة الجولف الأسترالية لقبها الثاني في الجولة الأوروبية لجولف السيدات؛ حيث اختتم اللعب بعد أداء لافت تحت الأضواء الكاشفة على أرض نادي الإمارات للجولف، لتحرز الفوز بعشرة ضربات قبل استنفاذ الحد الأقصى للضربات المسموحة(69)، وتحل الفرنسية سيلين بوتييه وصيفة لها بعد أن كانت في الصدارة طوال اليوم إلى أن استنفذت الحد الأقصى بضربة واحدة قبل انتهاء المنافسة بقليل، وتختتم جولتها النهائية عند 68.

ودارت مجريات المباراة عند الحفرة الـ18 لملعب ’فالدو‘، والتي يبلغ الحد الأقصى لضرباتها 4 ضربات؛ إذ ركّزت اللاعبتان تركيزاً شديداً على إحراز الضربات القريبة، لتسير الأمور في صالح مينجي لي التي سجلت نقطة من تسديدة مذهلة على بعد 20 قدماً من الحفرة فحققت الفوز في الحفرة الإضافية الأولى، وذلك بعد أن فشلت بوتييه في تسجيل نقطة من تسديدة عالية من على بعد 30 قدماً. وحلت في المرتبة الثالثة السويدية كارولين هيدوال، جنباً إلى جنب مع حاملة لقب العام الماضي الإسبانية نوريا إتوريوز، والألمانية لاورا فونفشتوك.

يشار إلى أن البطولة الافتتاحية التي عُرفت سابقاً باسم ’أوميغا دبي ليديز ماسترز‘ كانت قد انطلقت في العام 2006 بمشاركة عدد كبير من الفائزات السابقات مثل الفائزة لمرّتين أنيكا سورينستام والفائزة لأربع مرات شانشان فنغ؛ إذ فازت سورينستام بأول بطولتين على التوالي في العام 2006 و2007، في حين تربّعت اللاعبة الصينية التي احتلّت سابقاً المرتبة الأولى عالمياً فنغ على عرش المنافسات من العام 2014 إلى 2016 حيث فازت بالبطولة ثلاث مرات متتالية.

وتمّ تأجيل إقامة البطولة- التي تحمل اسماً جديداً- من مايو إلى نوفمبر بعد انطلاقها لأول مرة في ربيع العام 2019، حيث حقّقت نجاحاً عالمياً ورسخت سمعتها كأول فعالية احترافية للجولف في العالم تعتمد صيغة المنافسات التي تمتد اليوم بطوله.

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