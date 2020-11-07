كارولين تتصدّر «أوميغا دبي مونلايت كلاسيك»

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

واصلت السويدية كارولين هيدوال صدارة ترتيب النجمات العالميات المشاركات في بطولة «أوميغا دبي مونلايت كلاسيك» للغولف، ونجحت في إكمال جولة جديدة دون استنفاد الحد الأقصى للضربات المسموح بها، محققة 70 نقطة، متجاوزة الإنجليزية ميغان ماكلارين بضربة واحدة في الجولة الصباحية، أمس، وأضافت النقاط إلى رصيدها في الجولة السابقة التي أنهتها بـ 65 نقطة، وتسعى هيدوال «31 عاماً» لنيل لقبها السابع في الجولة الأوروبية لغولف السيدات.

وأكدت هيدوال اعتمادها أسلوباً محدداً في اللعب، وقالت: «أصل إلى المناطق الخضراء بشكل متكرر وأسجل النقاط على بعد مترين من الحفرة، ولكني لم أوفق أمس في إحراز الكثير من النقاط على مقربة من الحفرة، ولولا ذلك لكنت أنهيت الأشواط بأقل من الحد الأقصى بـ5 ضربات، ولكن عموماً فإنني في موقع جيد للمواصلة بقوة».

وتواصل هيدوال دراستها خلال البطولة وقالت: «أستمتع بدراستي عبر الإنترنت بجانب تركيزي على لعب الغولف».

وتعتبر ماكلارين المنافسة الأقرب إلى هيدوال وتفصلها نقطة واحدة، حيث أتمت جولاتها بـ8 ضربات دون الحد الأقصى، بينما تقف الأسترالية مينجي لي «المصنفة التاسعة عالمياً» عند مستوى 7 ضربات دون الحد الأقصى بإحرازها 65 نقطة، وهي تسعى لنيل أول لقب لها في الجولة الأوروبية.

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