تحدي الثلج نجاح كبير في «سكي دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت النسخة الحادية عشرة من بطولة تحدي العوائق الجليدية «تحدي الثلج» التي نظمها مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم» الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة، ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، نجاحاً كبيراً وسط تفاعل المشاركين وحماسهم مع مسارات التحدي في درجة حرارة تبلغ 4 تحت الصفر.

وأطلق ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي شارة البداية لانطلاق منافسات التحدي الذي أقيم صباح أمس في «سكي دبي» بمول الإمارات، كما تابع بحضور محمد العتري مدير شركة ماجد الفطيم للتزلج العالمي كافة الفعاليات التي شهدت مشاركة متنوعة من مختلف الجنسيات والأعمار ومن منتسبي مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والأندية ومن أبرزهم شرطة دبي ونادي الظفرة.

النتائج

وفاز المغربي محمد ميرة بالمركز الأول في فئة النخبة رجال بعد إنهائه السباق في زمن 14:51 دقيقة، تلاه الإماراتي أحمد حجو في المركز الثاني بعد إنهائه السباق في زمن قدره 16:08 دقيقة، وحل البريطاني جورج كرو في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن قدره 16:41 دقيقة، وفي المركز الرابع جاء المغربي عثمان صافي بزمن 16:59 دقيقة، وفي المركز الخامس حل الإماراتي بطي النعيمي بزمن 17:45 دقيقة.

وفي فئة النخبة للسيدات فازت البريطانية جيسيكا تول بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 20:19 دقيقة، تلتها البيلاروسية أولغا نوموفا في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن 21:50 دقيقة، وحلت الأوكرانية تيتيانا مالتسيفا بعد إنهائها السباق في زمن قدره 22:20 دقيقة، وفي المركز الرابع جاءت الإماراتية مريم الشامسي بزمن 23:56، وفي المركز الخامس الإماراتية موزة الغفلي بزمن 24:05.

وفي فئة الهواة «جست فور فن» للرجال فاز المغربي زهير ميراوي بالمركز الأول بعد إنهائه السباق في زمن قدره 20:02 دقيقة، تلاه الإماراتي أبو بكر الحوقاني في المركز الثاني بعد إنهائه السباق في زمن قدره 21:42 دقيقة، وحل الأردني طارق المقدادي في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن قدره 22:34 دقيقة، وفي المركز الرابع جاء الأمريكي ريتش زيلينسكي بزمن 23:01 دقيقة، وفي المركز الخامس الإماراتي خالد الملا بزمن 24:00 دقيقة.

فوز عفراء

وفي فئة الهواة للسيدات فازت الإماراتية عفراء النعيمي بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 27:53 دقيقة، تلتها الروسية أولغا زولوتوفا في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن قدره 29:35 دقيقة، وحلت البرتغالية ليليانا فرنانديز في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 30:14 دقيقة.

وفي المركز الرابع جاءت الجنوب إفريقية- إيرين دي ويت بزمن 30:27 دقيقة، وفي المركز الخامس جاءت البريطانية كورينا إيبتسون بزمن 30:52.

ودشنت فئة «النخبة» منافسات التحدي في الساعة السادسة والنصف وتلتها فئة «جست فور فن» للرجال والنساء، وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات مكونة من أربعة متسابقين يفصل بين انطلاقة كل مجموعة والأخرى دقيقة كاملة حتى يتم تحقيق التباعد الجسدي بين المتنافسين، وفي نهاية السباق تسلم جميع المتسابقين ميداليات المشاركة. وتم تصميم الحواجز بما جعل المشاركين في التحدي إطلاق طاقاتهم وإبراز مهاراتهم للتعامل مع كل حاجز منها وبما يضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق.

حيث تم تحويل المنطقة الثلجية في سكي دبي إلى مضمار سباق مليء بالحواجز والعقبات التي تنوعت بين التسلق والتدحرج والجري فوق الجليد وفوق الشبكات وتحت السيارات وداخل أنابيب ضيقة واجتياز المتاهة داخل كرة كبيرة، والتعلق بالحبال في الهواء، والقفز على العجلات والتسلق وغيرها من العقبات المشوقة التي زادت من قوة التنافس.

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