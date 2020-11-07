مباراتان في انطلاقة دوري السلة اليوم

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

تبدأ اليوم مسابقة دوري كرة السلة للموسم الجديد، بإقامة مباراتين. ويدشن الشارقة حملة الدفاع عن اللقب حين يستضيف الوصل، بالمجموعة الأولى ويحل شباب الأهلي وصيف الدوري ضيفاً على البطائح بالمجموعة نفسها.

ويقضي نظام البطولة، بالدورالتمهيدي بنظام دوري المجموعات، تم فيه مراعاة التوزيع الجغرافي للأندية، وتم تقسيم الفرق على مجموعتين، ضمت الأولى الشارقة وشباب الأهلي والبطائح والنصر والوصل، فيما جاءت الجزيرة وبني ياس والظفرة والوحدة والعين في المجموعة الثانية التي تستهل أولى مبارياتها 14 الجاري، ويتأهل من الدور التمهيدي، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لكل مجموعة لربع النهائي، فيما يخوض صاحبي المركزين الرابع والخامس في ختام التمهيدي دوراً إضافياً لتحديد هوية الفريقين المكملين لدور الثمانية.

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