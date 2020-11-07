فيليبسن دراج الإمارات يتصدر في جولة إسبانيا

المصدر: (مدريد - وام)

حقق جاسبر فيليبسن من فريق الإمارات المركز الأول في المرحلة 15 من جولة إسبانيا، التي أقيمت على مسار بطول 230.8 كم، متقدماً على كل من باسكال أكرمان من فريق «بورا-هانزغروي» ويانيك شتايمل «كويك-ستيب»، وهو أكبر فوز لفيليبسن في مسيرته الرياضية.

كما أنه الأول لفريق الإمارات في جولة إسبانيا بالعام الحالي، وتقام اليوم المرحلة 16 انطلاقاً من سالامانكا وصولاً إلى سوداد رودريغو على مسار بطول 162كم. وأكد فيليبسن أنه حقق فوزاً مهماً له، وقال: كنت أنتظر هذه اللحظة طوال الجولة وكانت مجريات السباق تسير في صالحي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز