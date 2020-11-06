تألق «بنت الريح» في شوط مفاريد - محليات في مهرجان الظفرة

المصدر: وام

أعلن مهرجان الظفرة في دورته 14، الذي انطلقت فعالياته أمس، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي، نتائج مزاينة الإبل ضمن أشواط المفاريد - محليات، بحضور عبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، في المنصة الرئيسية للمزاينة بمدينة زايد في منطقة الظفرة.

وشهد اليوم منافسات قوية بين ملاك الإبل في الإمارات ودول الخليج العربي، ضمن 5 أشواط للشرايا والتلاد لأصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل خصص لها 45 جائزة، وسط التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في موقع المهرجان والتي وضعتها اللجنة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل سلامة المشاركين والعاملين.

وأسفرت نتائج شوط مفاريد لأصحاب السمو الشيوخ - محليات، عن فوز «بنت الريح» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، بينما جاءت في المركز الثاني «العنود» لمالكها الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وحلت في المركز الثالث «الحذره» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وكان المركز الرابع من نصيب «لواري» لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، في حين جاءت في المركز الخامس «بنت صوغان» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان.

وفي شوط المفاريد شرايا لأبناء القبائل رئيسي، حازت المركز الأول «عقايب» لمالكها سفر غانم ناصر الهاجري، في حين جاءت في المركز الثاني «نو» لمالكها حميد سعيد السيد سعيد المحرمي، بينما حلت في المركز الثالث «صدا» لمالكها سلطان عيضة مبخوت غانم المنهالي، وكان المركز الرابع من نصيب «فرق» فهد مبارك علي الساعدي، بينما جاءت «عذفه» في المركز الخامس لمالكها سعيد محمد سالم صقر المنصوري.

وفي شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء محليات، حازت على المركز الأول «تصريح» لمالكها مصبح راشد علي البادي، بينما جاءت في المركز الثاني «نجلا» لمالكها سعيد مسلم طرشوم الشاوي العامري، وحلت في المركز الثالث «صوغه» لمالكها حميد سعيد السيد سعيد المحرمي، وكان المركز الرابع من نصيب «معاني» لمالكها محمد مسلم كديري المنهالي، في حين جاءت في المركز الخامس «وسم» لمالكها عمار غالب سعيد الرشيدي.

وفي شوط مفاريد تلاد لأبناء القبائل عام الشوط (1) محليات، حازت على المركز الأول «حميا» لمالكها محمد مبارك محمد الراشدي، بينما جاءت في المركز الثاني «مياسة» لمالكها علي محمد علي مرشد المرر، وحلت في المركز الثالث «أبعاد» لمالكها صقر ناصر سالم المنصوري، وكان المركز الرابع من نصيب «بينونة» لمالكها حسين حسن علي سعيد المحرمي، في حين جاءت في المركز الخامس «مزون» لمالكها سالم سهيل طاهي الراشدي.

وفي شوط مفاريد تلاد لأبناء القبائل عام الشوط (2) محليات، حازت على المركز الأول «مياسة» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، بينما جاءت في المركز الثاني «دعاسة» لمالكها فهد ناصر صالح فهد الأحبابي، وحلت في المركز الثالث «منصورة» لمالكها سالم مبخوت محمد لطيه العامري، وكان المركز الرابع من نصيب «الشيخة» لمالكها راشد مبارك حمد الهاجري، في حين جاءت في المركز الخامس «شلفا» لمالكها عبدالله ناصر محمد بخيت المنصوري.

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