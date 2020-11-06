طائرة شباب الأهلي بطلاً لكأس نائب رئيس الدولة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

توج شباب الأهلي بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال، بعد تغلبه على الجزيرة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد مساء اليوم، في المباراة النهائية على ملعب صالة نادي الوصل.

وقام بتتويج البطل والوصيف، يوسف الملا رئيس اتحاد الكرة الطائرة، بحضور اللواء محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، وعدداً من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وقطاع الألعاب بنادي شباب الأهلي.

وجاءت مجريات المباراة مثيرة وقوية، إذ نجح شباب الأهلي في قلب تأخره في النقاط الأخيرة من الشوط الأول إلى تعادل 24، وحسم النقطتين الفاصلتين ليفوز 26-24، ونجح الجزيرة بعد أداء متقارب للغاية، في حسم الشوط الثاني لصالحه 25-22، ليتعادل الفريقين 1-1.

وتمكن شباب الأهلي من حسم الشوط الثالث لمصلحته 25-19، وتبادل التقدم مع الجزيرة في الشوط الرابع وصولاً إلى النقاط الفاصلة، والتي حسمها هدوء "فرسان دبي" ليفوزوا بالشوط 25-20، ويحسموا اللقب لصالحهم.

والجدير بالذكر، أن لقب شباب الأهلي اليوم، هو الأول له في البطولة بمسماها الجديد، إذ كان يطلق عليها كأس الاتحاد، حتى موسم 2016-2017، وسبق أن توج الأهلي بطلاً للمسابقة بمسماها القديم مرتين، وتوج نادي الشباب بها مرتين أيضاً، قبل دمج الناديين عام 2017 تحت مسمى شباب الأهلي.

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