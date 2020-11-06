أنسي تعطي دروساً مجانية في الغولف للشقيقتين لطيفة وسلامة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

حرصت محترفة الغولف أنسي محمد المشاركة حالياً في بطولة مونلايت كلاسيك لسيدات الغولف المقامة بنادي الإمارات للغولف بدبي على تقديم دروس مجانية لنجمتي الغولف الواعدتين لطيفة وسلامة عصام الجسمي على أرض ملاعب الغولف بعقارات الجميرا، إضافة إلى جلسة تناولت تطوّر رياضة الغولف في دبي بين الفتيات الإماراتيات الشابات.

وتم تصوير جزء من هذه التجربة في فيلم قصير من إنتاج شركة موانئ دبي العالمية، حيث يسلّط هذا الفيلم الضوء على أهمية النماذج النسائية الرائدة لإلهام الجيل المقبل من لاعبات الغولف الشابات.

وتعليقاً على هذه التجربة، قالت أنسي: «أحب تنظيم هذه الجلسات، حيث يسعدني جداً أن أتمكن من إلهام الفتيات. وأعتقد أن وجود قدوة نسائية أمر مهم جداً، وباعتباري لاعبة غولف، آمل حقاً أن تتمتع الشقيقتان سلامة ولطيفة بالدافع لمواصلة التدريب وتطوير قدراتهما».

وتعتبر الشقيقتان لطيفة وسلامة نتاج مشروع البرنامج الوطني للناشئين الذي أطلقه اتحاد الإمارات للغولف، وأفرز العديد من العناصر الواعدة والمميزة والتي أصبحت الرقم الصعب بساحات اللعبة، بعد أن حققت العديد من الإنجازات على المستوى الخليجي والعربي.

وأبدت الشقيقتان سعادة بهذه المبادرة والتي بالتأكيد تمثل حافزاً لهما لمواصلة علاقتهما باللعبة وتحقيق الطموحات والآمال المنشودة بوصولهما لتمثيل الدولة بشكل مشرّف، وتقدمتا بالشكر لأنسي محمد ولموانئ دبي على هذه المبادرة ولاتحاد اللعبة على الاهتمام والدعم.

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