الوصل والعين إلى ربع نهائي كأس اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تأهل فريقا الوصل والعين إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، في ختام الدور التمهيدي للبطولة، الذي أقيم اليوم، ليضرب الوصل موعداً مع فريق الجزيرة، بينما يواجه العين فريق شباب الأهلي في دور ربع النهائي والمقرر له السبت المقبل.

وجاء ذلك عقب فوز الوصل على الظفرة بنتيجة 23 -18 والشوط الأول 10 -7 للوصل في اللقاء الذي جمعهما على أرض صالة شباب الأهلي، بينما جاء تأهل فريق العين عقب فوزه العريض على فريق الوحدة بنتيجة 38 -15، بعد أن حسمه العين مبكراً بنهاية الشوط الأول 21 -7 في اللقاء الذي جمعهما على أرض الصالة البنفسجية بنادي العين.

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