فيليبسن دراج فريق الإمارات يحقق أول فوز له في جولة إسبانيا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حقق جاسبر فيليبسن من فريق الإمارات للدراجات فوزه الأكبر في مسيرته الرياضية اليوم، حيث فاز بالمركز الأول في المرحلة الخامسة عشرة من جولة إسبانيا للدراجات، متقدماً على كل من منافسيه باسكال أكرمان (بورا-هانزغروي) ويانيك شتايمل (كويك-ستيب).



أقيمت المرحلة الأطول في جولة إسبانيا على مسار بطول 230.8كم، انطلاقاً من موس وصولاً إلى بويبلا دي سانابريا، وتمكن فريق الإمارات من تقديم أداء قوي منذ بداية السباق، حيث انطلق روي كوستا ليشق طريقه بين مجموعة الدراجين، قبل أن يتمكن الفريق في نهاية السباق من دعم فيليبسن لإحراز التقدم والتنافس على المرحلة، ليحقق بذلك أول فوزه له في الجولات الكبرى.



وتعليقاً على فوزه، قال فيليبسن: "إنها مشاعر غامرة لا توصف، فقد حققت فوزاً مهماً جداً بالنسبة لي، وكنت أنتظر هذه اللحظة طوال جولة إسبانيا. لم أكن أتوقع في بداية المرحلة أن أتمكن اليوم من تحقيق هذا الفوز، لكنني كنت

مستعداً لنهاية السباق وتبين أن مجريات السباق كان تسير في صالحي".

ويمثل فوز جاسبر أول فوز لفريق الإمارات في جولة إسبانيا لهذا العام، ويتوج بذلك موسماً ممتازاً خاضه فريق الإمارات محققاً فيه الفوز في جميع الجولات العالمية الكبرى.



وتقام غداً المرحلة السادسة عشرة انطلاقاً من سالامانكا وصولاً إلى سوداد رودريغو على مسار بطول 162كم.

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