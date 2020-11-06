«غنتوت» ينظم مباراة البولو الوردي الخيرية

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

ينظّم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو عند الثالثة و40 دقيقة من عصر اليوم مباراة البولو الوردي الخيرية «بينك بولو»، بملعب الشيخ زايد للبولو في غنتوت، في افتتاح نشاط النادي الرياضي لموسم 2020 - 2021.

وتجمع المباراة فريقي غنتوت «أ» وغنتوت «ب»، والتي ستقام من «دون جمهور».

وثمن زايد خليفة الزعابي، المدير التنفيذي للنادي رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو إقامة المباراة في تلك الظروف الاستثنائية، مشيداً بالملاحم البطولية للأطباء والطبيبات في الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

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