تحدي دبي للياقة مفاجآت و4 فعاليات في فيستيفال سيتي

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

تفتح قرية فيستيفال سيتي للياقة أبوابها اليوم لاستقبال المشاركين في تحدي دبي للياقة 30«*30» من كافة الأعمار والقدرات معلنة انطلاق الأسبوع الثاني للتحدي والحافل بالأنشطة الرياضية والمفاجآت.

ودشّن تحدي دبي للياقة، المبادرة الرائدة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فعالياته الأسبوع الماضي التي تستمر إلى 28 الجاري، وتعد قرية اللياقة في الواجهة البحرية في فستيفال سيتي ملتقى للعائلات ووجهة جديدة لعشاق التحدي والمغامرات، وتستضيف 4 أنشطة حماسية مثل تسلّق جدار يبلغ طوله 9 أمتار.

، والانزلاق على حبل بطول 250 متراً يمتدّ بمحاذاة نافورة دبي فستيفال سيتي الشهيرة، إضافة إلى القفز على منصات وركوب الدراجات الهوائية على مسار متنقّل، كما خُصصت 4 مناطق لممارسة أنشطة مثل كرة القدم وكرة السلة إلى جانب مسرح للتمارين الرياضية الأخرى.

وتفتح قرية ماي دبي في فستيفال سيتي مول للياقة أبوابها للزوار ابتداءً من الثانية ظهر اليوم، كما تواصل قريتا اللياقة في الخوانيج وكايت بيتش استقبال المشاركين في العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية المناسبة للشباب والعائلات وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وموظفي الشركات وطلبة المدارس وغيرهم.

ويمكن لمحبي البحر والرمال والطقس المشمس الاستفادة من الأنشطة التي تستضيفها قرية موانئ دبي العالمية في كايت بيتش للياقة والتي تضم 15 منطقة مختلفة تقدم مجموعة أنشطة وتجارب مناسبة للجميع وتتضمّن التمارين عالية الشدة والأنشطة العائلية المسلية في الحديقة المائية وألعاب كرة الطائرة وكرة القدم الشاطئية، ومن بين الفعاليات الجديدة لهذا العام؛ تمارين القفز على المنصة في «فيتبيت ريباوندر» حيث يتوفر مرشد مخصص لهذه الفعالية طوال الوقت، وجناح «موانئ دبي العالمية» الذي يتم فيه تنظيم تمارين للنساء فقط.

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