تألق هجن العاصفة والرئاسة في المرموم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تالق شعارا هجن العاصفة وهجن الرئاسة، في تحديات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، في ميدان المرموم، وهيمنت هجن الرئاسة، بقيادة المضمر علي الوهيبي، على صدارة الشوط الرئيس للحول المحليات، وكسبت «الشاهينية» لهجن العاصفة، بقيادة المضمر غياث الهلالي، المركز الأول، في ثاني الأشواط للحول المهجنات.

وجددت هجن العاصفة، سيطرتها على الصدارة، من خلال الشوطين الثالث والرابع، حيث قاد غياب الهلالي «شاهين»، لصدارة الزمول المحليات. وكان الشوط الرابع، المخصص للزمول المهجنات، من نصيب «شاهين» لهجن العاصفة.وفي تحديات الحول والزمول للهجن لأبناء القبائل، حصدت «زعفرانة» لغانم الظاهري، صدارة الشوط الرئيس للحول المحليات، ونالت «براقة» لأحمد الفلاحي، ناموس ثاني الأشواط للحول المهجنات، وتصدر «جميل» لسيف الشامسي، الشوط الثالث للزمول المحليات، وفاز «جلمود» لنايل الشامسي، برابع الأشواط للزمول المهجنات.

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