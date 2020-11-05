الإعلان عن بطولة «ألعاب التسامح الإلكترونية في الإمارات»

المصدر: دبي - خالد المهيري

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش، تم الإعلان اليوم عن إطلاق بطولة «ألعاب التسامح الإلكترونية في الإمارات» والتي ستقام ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتسامح التي تنطلق أنشطته في 9 الجاري، وتستمر على مدى أسبوع تحت شعار «على نهج زايد».

وتعد البطولة أول مبادرة رسمية تدعمها حكومة دولة الإمارات في مجال الرياضات الإلكترونية، بمشاركة كافة أفراد المجتمع الراغبين في خوض غمار البطولة والتي ستساهم في تعزيز مفهوم التسامح والتعايش على كافة المستويات محلياً وعالمياً.

وتقدم المستشار سعيد الطاهر، أمين عام جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، بخالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش، والشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، على الدعم اللامحدود.

وقال سعيد الطاهر: «نحن سعداء جداً بالمشاركة في المهرجان الوطني للتسامح، ونأمل أن نسهم في نشر رسالة التعايش والتسامح لدى الجيل الجديد عبر البطولات الإلكترونية، كما نتطلع كجهة رسمية معتمدة من الدولة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية في هذا المجال لكي لوضع استراتيجية شاملة تصب في مصلحة الجميع».

وتقام البطولة على مدار يومين (13 و14 نوفمبر)، وتشمل رياضة الشطرنج الإلكترونية، و«دوتا 2» و«eFootball PES 2021» و«هيرث ستون»، فيما سيكون بإمكان الراغبين في المشاركة بالبطولة التسجيل اليوم عبر الموقع الإلكتروني www.toleranceesports.c

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