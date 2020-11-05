هجن العاصفة تتفوق في تحديات الثنايا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

سجلت هجن العاصفة التفوق في الأشواط الرئيسية الأربعة لتحديات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ والتي أقيمت بميدان المرموم مساء امس على مدار أربعة عشر شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات.

وكان التحدي الرئيسي للثنايا البكار المحليات من نصيب (الشاهينية) لهجن العاصفة والتي تمكنت من الوصول إلى خط النهاية مسجلة زمناً بلغ 12:42:0 دقيقة، فيما نجحت (الشاهينية) الأخرى في حسم معركة الثنايا البكار المهجنات لمصلحة شعار العاصفة وذلك في توقيت وقدره 12:44:1 دقيقة.

وسيطرت العاصفة على ثالث الأشواط للثنايا الجعدان المحليات عن طريق (شاهين) الذي وصل إلى خط النهاية بزمن بلغ 12:43:8 دقيقة، وحملت البصمة الرابعة لهجن العاصفة إسم (شاهين) الذي قاده غياث الهلالي إلى مقدمة الجعدان المهجنات في فترة زمنية وقدرها 12:44:8 دقيقة.

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