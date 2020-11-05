500 قارب في «أبوظبي لصيد الكنعد»

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، انطلقت أمس على كورنيش أبوظبي منافسات الجولة الختامية من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل برعاية ودعم فريق الطيار وبمشاركة 500 قارب، وتختتم المنافسة السبت المقبل. تأتي البطولة لتكون النشاط الرياضي الأبرز الذي يحصد أكبر عدد من المشاركين منذ عودة النشاط الرياضي بالتدريج بعد التوقف لأشهر عدة على خلفية جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يزيد عدد المشاركين خلال الأيام المقبلة خصوصاً وأن التسجيل مستمر حتى يوم غداً. وأكدت اللجنة المنظمة أن البطولة تقام في ظل تطبيق إجراءات احترازية دقيقة وفقاً للبروتوكول الطبي المعتمد من الجهات المختصة.

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