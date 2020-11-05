«أم الألعاب» تدشن بطولات فزاع لأصحاب الهمم 2021

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وجهت اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم لعام 2021 الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعم ومتابعة سموه الدائمة لأصحاب الهمم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته اللجنة برئاسة ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم مدير الحدث حيث اعتمد الاجتماع الجدول الزمني لبطولات «فزاع» لعام 2021 بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، حيث ستكون ضربة البداية بـ «أم الألعاب» التي تقام في فبراير المقبل.

وناقشت اللجنة آلية التنسيق وخطة العمل للفترة المقبلة واستعدادات اللجان لتنظيم هذا الحدث العالمي المهم بعد اطلاعها على العديد من طلبات الدول بمختلف قارات العالم التي أبدت رغبتها للمشاركة في الحدث مستعرضة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالاستضافة.

كما اطلع الاجتماع على تقارير اللجان المختلفة، حيث تم تقييم العديد من المسائل الخاصة باستضافة هذا الحدث الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية وإصدار التوصيات الخاصة بذلك حتى تحقق نسخة 2021 كل أهدافها المنشودة.

ووصف ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم نسخة 2021 بـ «الاستثنائية»، والتي تعتبر محطة تأهيلية لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو.

وقال: القيادة الرشيدة مصدر إلهام لأصحاب الهمم ونتطلع لمواصلة مسيرة النجاح وعدم التفريط في المكتسبات، حيث باتت بطولات «فزاع» رقماً مهماً في الخريطة العالمية لبطولات «أصحاب الهمم».

وقال: إن الإمارات تحتل مكانة عالمية بين مختلف دول العالم، والتي أصبحت وجهة مهمة في تنظيم البطولات الإقليمية والدولية لرياضات أصحاب الهمم.

وتابع: إن نجاحات بطولات «فزاع» تؤكد قدرة أبناء الإمارات على تنظيم مثل هذه الأحداث العالمية المهمة.

وأشار العصيمي إلى أن ما تحقق خلال النسخ المختلفة لبطولات «فزاع» الدولية لأصحاب الهمم يضاعف من مسؤولية اللجنة المنظمة للسير على الدرب نفسه .

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