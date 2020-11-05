«دبي الرياضي» ومول الإمارات ينظمان تحدي الثلج غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق في الساعة السادسة صباح غدٍ فعاليات النسخة الحادية عشرة من بطولة تحدي العوائق الجليدية «تحدي الثلج» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم» في «سكي دبي» في مول الإمارات.

وستكون انطلاقة المنافسات بسباق فئة «النخبة» والذي يقتصر التنافس فيها على الرجال والسيدات الذين يمكنهم إكمال الدورة في أقل من 25 دقيقة، ويليها سباق فئة «جست فور فن» للرجال والنساء، والذين سيتم تقسيمهم إلى ست مجموعات مختلفة لبداية متدرجة، في حين ستكون مجموعة «السيدات فقط» هي الأخيرة في خط الانطلاق.

ويقام التحدي في نسخته الجديدة هذا العام التي تم فيها استحداث فئة تنافسية خاصة للسيدات الراغبات في المنافسة في أجواء تنافسية جديدة مخصصة «للسيدات فقط»، يواجهون خلالها حواجز متنوعة يتراوح عددها بين 22 و24 عائقاً تشكل قمة التشويق والتحدي في هذا الحدث السنوي المرتقب والذي يستقطب مشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار ما بين 15- 60 عاماً.

حواجز

وتم تصميم الحواجز بما يجعل المشاركين في البطولة يواجهون مختلف التحديات التي تتطلب مهارة في التعامل مع كل منها وبما يضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق، في درجة حرارة تبلغ 4 تحت الصفر، وسيتم تحويل المنطقة الثلجية في سكي دبي إلى مضمار سباق مليء بالحواجز والعقبات المتنوعة، حيث يتنافس المشاركون في التسلق والتدحرج والجري فوق الجليد وفوق الشبكات واجتياز المتاهة داخل كرة كبيرة، والتعلق بالحبال في الهواء، والقفز على العجلات والتسلق ركضاً وغيرها من العقبات المشوقة التي تزيد من قوة التنافس.

وحرصاً على سلامة المشاركين وتطبيقاً لبروتوكولات ولوائح الوقاية سيبدأ المتسابقون في مجموعات متباعدة كل منها مؤلفة من 5 أشخاص، وسيتعين عليهم أن يكونوا مستعدين مع تعليق رقم السباق في مقدمة قمصانهم أو ستراتهم، ورقائق التوقيت ملفوفة حول كاحل كل منهم، في موعد لا يتجاوز 15 دقيقة قبل البداية المقررة من فئتهم، كما لن يُسمح بوجود متفرجين في المكان، بما فيهم أفراد العائلة والأصدقاء، وسيتعين على المشاركين مغادرة المكان بمجرد الانتهاء من السباق، مع احترام تدابير التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات.

وسيحصل جميع من يجتاز خط النهاية على ميدالية المشاركة بعد أن يعيدوا شريحة التوقيت الخاصة بهم عند خط النهاية، كما سيحصلون جميعاً على قميص تحدي الثلج التذكاري، ولن تكون هناك جوائز أو مراسم تتويج للفائزين.

حرص

يحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم وتطوير بطولات التحدي بمختلف أنواعها حتى أصبحت دبي مدينة التحديات بجدارة حيث تستضيف 9 بطولات تحدي عالمية للرجال والنساء من أشهرها تحدي الصحراء، والوحل، وسبارتن، وتحدي ناس الليلي وأفينشورا، وانفلاتاثون، والألعاب الحكومية، وآخرها تحدي الماء الذي أقيم الأسبوع الماضي لأول مرة في المنطقة وشهد نجاحاً كبيراً.

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