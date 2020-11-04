دروس تدريبة مجانية خاصة بالسيدات في تحدي دبي للياقة البدنية

المصدر: البيان الإلكتروني

تعتزم ريبوك مينا بالشراكة مع Les Mills الشرق الأوسط تقديم فرصة الفوز بمبلغ 30 ألف درهما إماراتياً للمشاركين في تحدي دبي للياقة البدنية، وتأتي المبادرة تحقيقاً لهدف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامي إلى جعل دبي واحدةً من أكثر المدن نشاطًا وحيويةً في جميع أنحاء العالم.

و تتعاون العلامتان بمناسبة هذه الفعالية الرياضية المميزة التي ستمتد لشهر كامل من 30 أكتوبر حتى 28 نوفمبر، لمنح النساء في دبي فرصة التألق كوجه ريبوك ×Les Mills الرياضي النسائي الجديد وربح 30 ألف درهماً إماراتياً.

وطوال فترة تحدي دبي للياقة 30×30، ستقدم Les Mills دروسًا تدريبية مجانية على الأرض وعبر الإنترنت بغية تنشيط الجمهور في جميع أنحاء المدينة.

وقد أطلقت علامتا ريبوك مينا وLes Mills الشرق الأوسط منافسة FindHerFitness# لتشجيع النساء ودعمهنّ في جميع أنحاء المنطقة ولمنحهنّ فرصة الفوز من خلال قيامهنّ ببعض الخطوات بسيطة:

1. التسجيل والمشاركة في تحدي دبي للياقة 30×30.

2. متابعة صفحتي العلامتين على إنستغرام ReebokMENA @ و LesMillsMiddleEast@ للتأهل.

3. المشاركة في دورات Les Mills التدريبية عبر الإنترنت أو على الأرض.

4. أخذ صورة وتسجيل فيديو أثناء أداء تدريبات Les Mills، ومشاركة تقدم المستوى على مدار الثلاثين يومًا مع الإشارة (تاغ) إلى صفحتي العلامتين على إنستغرام (كلما زادت مشاركات مقاطع الفيديو، كلما زادت فرصة الفوز).

5. استخدام هاشتاغ الحملة FindHerFitness#، ووسم مقاطع فيديو وصور التدريبات (تاغ) معReebokMENA @ وLesMillsMiddleEast@ على إنستغرام.

والمرأة الأكثر نشاطًا طوال الشهر التي توثّق مسيرة لياقتها البدنية الأكثر إلهامًا تنال لقب الوجه الرياضي النسائي لريبوك × Les Mills × 30×30، كما وتخضع لدورة تدريبية أولية من Les Mills لمدة شهرين لتصبح من بعدها مدربة معتمدة وتفوز بجائزة مالية قيمتها 30,000 درهم إماراتي. فضلاً عن ذلك، تُتوّج الفائزة كسفيرة رسمية لعلامة ريبوك. هذا وسيتم منح صاحبتي المركز الثاني والثالث قسائم شرائية من متاجر ريبوك تتراوح قيمة كل منها بين 1000 و2000 درهم إماراتي.

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