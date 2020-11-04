تعديل موعد انطلاقة موسم مسابقات الجودو

المصدر: أبوظبي - وام

قرر مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودة تعديل موعد انطلاقة مسابقات موسم الجودو الجديد من 20 نوفمبر الجاري إلى 27 نوفمبر، بناء على توصية من لجنة المسابقات، واستجابة للبروتوكول الصحي الصادر من الجهات العليا، على أن تكون الانطلاقة الجديدة من خلال بطولة اليوم الوطني للرجال بدلاً من كأس الاتحاد، وذلك بعد قرار الهيئة العامة للرياضة القاضي بتأجيل جميع المسابقات والأنشطة والفعاليات الرياضية لفرق ما دون 18 سنة، إلى نهاية شهر ديسمبر المقبل، على ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس ‎كورونا.

وسوف تكون الانطلاقة الافتتاحية من صالة نادي خورفكان لأول مرة بإقامة بطولة اليوم الوطني للرجال فوق 18 سنة فقط، دون مشاركة الفئات العمرية بناء على البرمجة الصادرة من مجلس إدارة الاتحاد والتي تتضمن 7 بطولات مختلفة ينظمها خلال الموسم الجديد.

وأصدر مجلس إدارة الاتحاد اللائحة الفنية والتنظيمية للبطولة الافتتاحية، والتي تتضمن المبادئ العامة لإعادة النشاط وافتتاح المرافق الخدمية والترفيهية وفقاً للتعليمات والإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة حرصاً على سلامة اللاعبين والمدربين والحكام، بما فيها ضرورة إجراء فحص مخبري (PCR) لكل المشاركين.

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