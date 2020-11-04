دوري الطائرة الإماراتي ينطلق 13 نوفمبر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن اتحاد الكرة الطائرة، عن المواعيد والتوقيتات الرسمية لمباريات الدور الأول من الدوري العام للكرة الطائرة رجال للموسم الجاري، والتي تنطلق يوم 13 نوفمبر الجاري، وتنتهي يوم 16 يناير 2021، وتتواصل فيها المباريات على مدار تسع جولات، بمشاركة 10 أندية.

وستكون ضربة البداية للدوري، بثلاث مباريات ضمن الجولة الأولى، تنطلق في السادسة والنصف من مساء يوم 13 نوفمبر الجاري، وتجمع الوصل مع الظفرة، وحتا مع بني ياس، وعجمان مع الجزيرة.

وتستكمل الجولة بمباراتين في اليوم التالي، يلتقي فيهما النصر مع شباب الأهلي، والوحدة مع العين، علماً بأن دوري الطائرة يقام على مدار دورين، ويتأهل منهما الأربعة فرق الأوائل في الترتيب، للعب دورة حاسمة على درع الدوري «البلاي أوف».

جدير بالذكر أن أولى مسابقات الموسم الجاري للكرة الطائرة، ستختتم غداً في السادسة والنصف بمواجهة شباب الأهلي والجزيرة في صالة نادي الوصل، في المباراة النهائية على كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

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