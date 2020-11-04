«أوميغا دبي مونلايت كلاسيك» تنطلق اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

يتابع عشاق الغولف من جميع أنحاء العالم اليوم انطلاق بطولة «أوميغا دبي مونلايت كلاسيك» التي تستمر حتى السادس من الشهر الجاري، بتنافس مرتقب بين نجمات الغولف اللاتي ستتنافسن على لقب البطولة التي سيحتضنها ملعب «فالدو» في نادي الإمارات للغولف بدبي، الملعب عالمي الطراز الذي صمّمه نجم ومصمم ملاعب الغولف السير نِك.

وتعود البطولة في نسختها الرابعة عشرة، بعد أن تم تغيير اسمها العام الماضي 2019 إلى «أوميغا دبي مونلايت كلاسيك».

وفي سياق حديثه عن مفاتيح الفوز بلقب «أوميغا دبي أونلاين كلاسيك»، قال السير نِك فالدو: «على اللاعبات التفكير ملياً بطبيعة وتضاريس الملعب، وأنصح الجميع بتجنب الضربات البعيدة التي أرجّح أن تكون عبئاً على أي لاعبة، إذ يكمن السر في إيجاد الزوايا الأمثل للوصول إلى المساحة الخضراء بدءاً من ضربة البداية، واعتماد المضارب الحديدية التي ستكون فائقة الأهمية في بلوغ النقاط الصحيحة فوق المساحات الخضراء الكبيرة».

ويتمتّع هذا الحدث، من بين كل فعاليات الجولة الأوروبية لغولف السيدات، بأهمية خاصة بالنسبة للسير نِك فالدو، لما سيشهده من مشاركة لخريجات سلسلة دوراته، العديد من نجمات اللعبة، موضحاً «يأتي هذا النوع من البطولات كشهادة تؤكد أن الجهود التي أبذلها منذ 25 عاماً مع «سلسلة فالدو» عادت بثمارها المنشودة، ولاسيما عندما أرى كارلي وفلورنتينا ومثيلاتهما على قائمة المشاركات».

وأردف بالقول: «كان هدفي من إطلاق السلسلة هو بناء «أبطال الغد»، وها هي اليوم قد خرّجت أكثر من 70 لاعباً ولاعبة محترفين، ثمانية منهم يشاركن في البطولة هذا الأسبوع».

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