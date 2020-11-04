النصر يحتفي بإنجاز فريق كرة الصالات

المصدر: دبي - ياسر قاسم

احتفى عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم وأعضاء المجلس بفريق كرة قدم الصالات المتوّج بلقب كأس الاتحاد 2020، جاء ذلك خلال الاستقبال الخاص الذي أقيم للفريق في النادي بحضور مشرف اللعبة في النادي منصور بو سمرة وأعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين.

وهنأ أبو الشوارب أعضاء الفريق بهذا الإنجار الذي يعد فاتحة خير في الموسم الجديد لكرة قدم الصالات، لا سيما في ظل الاهتمام الذي يوليه النادي للعبة والمجهود الذي قام به الجهاز الإداري بالتعاقد مع جهاز فني كفء ومحترفين أجانب على مستوى مميز مع اللاعبين المواطنين الذين أبلوا بلاءً حسناً منذ انطلاقة هذا الموسم.

فخر

وأكد أبو الشوارب، فخر إدارة النادي بكل إنجاز تحققه فرق النادي، ترجمة لتوجيهات ونصائح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس النادي، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة النادي، وطالب بالمحافظة على هذا المستوى في جميع البطولات حتى يتكرر مشهد التتويج في المركز الأول.

من جهته أشاد منصور بو سمرة مشرف كرة قدم الصالات، بمستوى الاهتمام والدعم الذي تحظى به جميع فرق النادي، مؤكداً حرصهم على أن يكون فريق كرة قدم الصالات في مكانة تناسب اسم نادي النصر.

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