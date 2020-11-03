محمد بن راشد يشهد ختام مهرجان "خطاك الشر" للهجن

المصدر: دبي-البيان الرياضي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مساء اليوم، بميدان المرموم لسباقات الهجن، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ختام مهرجان "خطاك الشر" الذي أقيم بمناسبة عودة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، سالماً معافى بعد العملية الجراحية التي أجريت له.

وتنافست 587 مطية في سن اللقايا من خلال إثنا عشر شوطاً، وذهب الشوط الرئيسي للقايا البكار الى (شواهين) والتي تمكنت من قطع رحلة السباق البالغة خمسة كيلومتر في زمن وقدره 7:25:2 دقائق لتهدي مالكها المجازف محمد عتيق زيتون المهيري درع "خطاك الشر"، فيما كان درع "خطاك الشر" للقايا الجعدان من نصيب حمد سعيد سيف حمد المنصوري والذي قدم (الواعي) على القمة بتوقيت بلغ 7:23:2 دقائق.

وحصل الفائزون بالمركز الأول في جميع أشواط الفترة المسائية على سيارات، فيما نال أصحاب المراكز حتى العاشر جوائز نقدية قيمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز