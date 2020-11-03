نهيان بن زايد: عَلمُنا رمزُ وحدتنا وقوتنا ورفعتنا

المصدر: وام

هنأ سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة يوم العلم الإماراتي الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، والذي يحتفي به شعب الإمارات بالتزامن مع تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، مقاليد الحُكم.

وقال سمو الشيخ نهيان بن زايد: "نستمد رؤيتنا من نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" واخوانه حُكام الإمارات الذين رفعوا علمَ الاتحاد، وسطروا فصلاً جديداً من التاريخ، معلنين عن بداية المسيرة الوطنية في البناء والاعمار والنهضة الحضارية، التي أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به لدى سائر بلدان العالم".

وقال سموه: "يؤكد الاحتفال بيوم العلم الإماراتي كل عام على التفاف الجميع حول قيادتنا الرشيدة، والحفاظ على شعار الدولة عالياً خفاقاً، رمزاً للوحدة والقوة والرفعة للوطن والمواطنين والمقيمين وكل من على هذه الأرض الطيبة".

وتابع سموه: "الوطن يسمو بالمحبة والسلام والتسامح والتعايش من خلال المبادرات التي تخدم هذه الأفكار الإنسانية العظيمة، والتي بات العالم كله في أمس الحاجة إليها الآن أكثر من أي وقت مضى، ففي الإمارات نؤمن بأن السلام خيار استراتيجي وإنجاز تاريخي لدعم الاستقرار في الشرق الأوسط وترسيخ التعايش في المنطقة".

وأضاف سموه: "في الثالث من نوفمبر من كل عام نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة ببذل الغالي والنفيس، ليبقى علم الإمارات خفاقاً عالياً شاهداً على إنجازات دولتنا الحبيبة".

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