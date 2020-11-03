بن ثعلوب يعتذر عن المشاركة في اليوم العالمي للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اعتذر محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، عن عدم تلبية الدعوة لحضور احتفالية اليوم العالمي للجودو الذي عقد في باراغواي يوم 28 أكتوبر المنصرم تحت شعار (معا أقوى).

وأرسل بن ثعلوب برقية تهنئة لرئيس وأعضاء الاتحاد بمناسبة احتفالهم باليوم الذي يأتي تزامنا مع ميلاد مؤسس الجودو وفنون الدفاع عن النفس، الرياضي المخضرم الياباني جيغورو كانو.

كما تواصل محمد بن ثعلوب الدرعي مع بعثة منتخبنا الوطني الأول المتواجد في محافظة أنطاليا التركية المشارك في المعسكر الدولي للجودو الذي يستمر حتى 18 نوفمبر الحالي بمشاركة 12 دولة من مختلف دول العالم. وأكد رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو بأن المشاورات بخصوص تعيين مدرب جديد للمنتخب الأول خلفا المالدوفي فاسيل كولا (74 سنة) التي توفي مؤخرا اقتربت من الحسم، وقد تسلمت اللجنة الفنية عده ترشيحات حيث يتم الاختيار خلال الشهر الحالي وفقا للمعايير المطلوبة.

يذكر إن منتخب الجودو الأول يشارك في معسكر انطاليا التركية بمشاركة اللاعبين فيكتور وايفان، وقد ضمنا التأهل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية العام المقبل (طوكيو2021) التي تأجلت من الصيف الماضي.

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