الاحتفالات بيوم العلم تعم القطاع الرياضي بالإمارات

المصدر: البيان الرياضي

احتفلت القطاعات الرياضية المختلفة بدولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم الإماراتي، حيث نظم مجلس دبي الرياضي احتفالية خاصة بهذه المناسبة، في مجمع حمدان الرياضي، وقام سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، ومدراء الإدارات والأقسام في المجلس ومدير ومنتسبي مجمع حمدان الرياضي.

وتم عزف السلام الوطني في مراسم رفع العلم داخل المجمع الأكبر من نوعه، حيث توشحوا جميع المشاركين بوشاح العلم احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية فقد تابع باقي منتسبي المجلس والمجمع الاحتفالية عبر البث المباشر في تطبيق زوم.

وبثت الإذاعة الداخلية لمجلس دبي الرياضي الأناشيد الوطنية وموسيقى السلام الوطني في أروقة مقر المجلس طوال اليوم، في إطار بث مشاعر الفخر والسعادة بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي تحتفل بها دولة الإمارات العربية المتحدة سنويًا.

ورفع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبوظبي، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود، كما هنأ حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة لمناسبة يوم العلم.

وقال حارب: "يمثل يوم العلم مناسبة تشعرنا بالفخر ونحتفل بها سنويًا لما تحمله من قيم نبيلة ومعانٍ سامية تجسد مكانة الدولة وترابط القيادة الرشيدة مع الشعب وجني ثمار المنجزات التي تحققها الدولة بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة، كما يمثل هذا اليوم مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا نحتفل بها كل عام وتكون مصدر فخر بقيمنا وموروثاتنا الثقافية وقوة تلاحم اتحادنا وانتمائنا وولائنا إلى هذا الوطن العزيز.

وحدة المصير

احتفلت رابطة المحترفين الإماراتية بيوم العلم، برفع علم الدولة في الحادية عشر من صباح اليوم بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي بالتزامن مع احتفالات الدولة بالمناسبة الوطنية والتي تأتي استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برفع علم الدولة في وقت واحد في الثالث من نوفمبر من كل عام تزامنًا مع الاحتفال بيوم تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" مقاليد الحكم.

وتأتي مشاركة رابطة المحترفين الإماراتية في الاحتفالات بالمناسبة الغالية على قلوب جميع من يعيش على أرض الإمارات، للاحتفال برمز الوحدة وعكس الترابط الذي تعيشه كل مكونات المجتمع، واستذكاراً لجهود الآباء المؤسسين الذين قدموا الغالي والنفيس لبناء وطن متميز ومتكامل قادر على التطور ومواجهة التحديات.

ورفع عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، أسمى آيات التهنئة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإلى شعب الإمارات بمناسبة يوم العلم.

وقال الجنيبي "يوم العلم مناسبة غالية على كل إماراتي ومقيم، وتعبر عن الفخر والاعتزاز بعلمنا الغالي حتى يبقى عالياً وخفاقاً في ميادين التطور، كما يشكل هذا اليوم مناسبة وطنية للتعبير عن وحدة المصير والهوية والولاء للوطن.

وتابع "الاحتفال بيوم العلم، مناسبة وطنية متجددة، للتعبير عن الولاء لقيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) الذي حمل الأمانة بكل حكمة واقتدار، مع إخوانه حكام الإمارات من أجل تعزيز مكانة الإمارات في المحافل العالمية.

وختم قائلاً "في يوم العلم، نتذكر كمواطنين ومقيمين الدور الكبير الذي قام به الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والذي أرسى قواعدها خلال مراحل التأسيس، قبل أن تتحول إلى دولة يشار إليها بالبنان.

من جهته قال جمال حامد المري نائب رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية إن يوم العلم يوم إماراتي بامتياز، يعبر من خلاله أبناء الوطن عن الولاء والانتماء.

وأضاف "هذا اليوم، يمثل مناسبة سعيدة من أجل الالتفاف حول القيادة الرشيدة والحكيمة، كما يشكل مناسبة من أجل التعبير عن التلاحم الوطني بين القيادة والشعب، وتقديراً لمكانة الدولة في قلوب أبناء كل إماراتي ومقيم على أرضها الطيبة.

وشدد على أن هذه المناسبة تحمل طابعاً خاصاً بالنسبة للرياضيين، حيث يتطلع القطاع ككل إلى أن يكون علم واسم الدولة حاضراً في كل المحافل الكروية والرياضية على حد سواء.

وختم قائلاً "لقد أسهمت رؤية قيادتنا الرشيدة في نهضة دولتنا، حتى أصبحت مثالا في الريادة والتميز على مستوى كل دول العالم ويأتي هذا اليوم للتعبير عن مشاعر الامتنان للقيادة.

وعبر وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة عن أهمية المشاركة في الحدث الأبرز في نوفمبر من كل من عام، وقال "اليوم إذ نجدد العهد والولاء لقيادتنا الحكيمة، نتعاهد على مواصلة العمل من أجل بقاء راية الوطن عاليةً في كل المحافل وليبقى وطننا منارة لكل تقدم وتطور وازدهار"، لافتاً الى أن الاحتفالية مناسبة لتجسيد الطموحات وإبراز المنجزات وتعاضد شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها للتعبير عن دعمهم وتقديرهم لمسيرة التنمية الرائدة والقيادة الرشيدة.

وأضاف "تأتي مشاركة رابطة المحترفين في هذه المناسبة الغالية والفريدة لتعزيز مكانة وقيمة علم الدولة في نفوس الجميع نظراً لاختلاف الشرائح التي تتابع منافسات دورينا من مختلف الأعمار والجنسيات وتأكيدا على الاعتزاز والفخر بهذا الحدث الوطني.

العين يحتفل

واحتفل نادي العين، والشركات التابعة له، “بيوم العلم”، وشهدت الاحتفالية التي أقيمت صباح اليوم في “العين سكوير” أمام استاد هزاع بن زايد، وفقاً للبرتوكول المعتمد من الجهات الرسمية والخاص بالمراسم الاحتفالية، بحضور الدكتور مطر راشد الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم مشاركة عدد كبير من المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، تألفت من “مديرية شرطة العين، الإدارة العامة للجمارك، شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، شركة أبوظبي للنقل والتحكم – “ترانسكو”، مركز أبوظبي لإدارة النفايات – “تدوير”، هيئة الموارد البشرية، مجموعة رويل هيلث وشركة القطارة.

كما احتفل نادي عجمان بيوم العلم ونشر النادي على حسابه الرسمي فيديو يعبر عن المناسبة الغالية وكتب فيه:" يوم العلم‬ نرفع علم وطننا الغالي عاليًا خفاقًا وشامخًا لنجدد الولاء لرمز اتحادنا ونعد بأن نضحي بأرواحنا من أجل العلم ورفعته".

معاني الوحدة والسلام

في إطار احتفالات الدولة بــ «يوم العلم» وتحت شعار «ارفعه عالياً ليبقى شامخاً»، شارك نادي الحمرية الثقافي الرياضي بالمناسبة الوطنية الغالية، التي تجسّد في طياتها أروع معاني الوحدة والسلام والتآخي بين أبناء الإمارات.

ووقف أبناء النادي في وقت واحد مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية تجنباً لانتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19»، وهتفوا للعلم بنداء واحد، لتظل رايته خفاقة أبية، تلبية لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

شارك في الاحتفالية مجلس إدارة النادي إلى جانب الموظفين والعاملين، معتبرين أن هذا اليوم هو أنموذج إماراتي يدلّ على الولاء والشكر للقيادة وجهودها في توفير العيش الكريم للشعب وتعبير حقيقي عن الانتماء للوطن الأغلى.

من جانبه، قال جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي بهذه المناسبة، إن هذا اليوم الوطني المتميز يروي حكاية وطن وشعب مليء بالنجاحات والانتصارات بتاريخه وحاضره ومستقبله، وهو بمثابة عنوان مشرف تمتزج فيه قيم الولاء والانتماء لدولة أساسها الاتحاد مبيناً بأنه حينما ترفرف أعلام الإمارات بهذا اليوم إنما تشكل تعبيراً عن مدى المحبة والعرفان والولاء للقيادة الحكيمة التي جعلت من الإمارات رمزاً للحضارة والثقافة والأمن والسلام والتطور.



الفرسان يحلق

ورفع سلطان الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان القابضة، علم الدولة فوق المسرح الروماني بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت للاحتفاء بـ «يوم العلم»، بمشاركة كافة الموظفين والعاملين في الفرسان القابضة حيث تواجد عدد من الدراجين وقاموا بالإحتفال بيوم العلم بالإنطلاقة من منتجع الفرسان الرياضي الى مدينة أبوظبي معبرين عن فرحتهم بهذا اليوم.

وأكد الكعبي، أن هذا الاحتفال الذي يجري على مستوى الدولة، إنما يعكس المكانة التي يحتفظ بها كل إماراتي لهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب أبناء الإمارات، والتي تتجدد من خلالها مشاعر الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة، وهي الاحتفالية التي تؤكد عمق التلاحم الوطني وروح المواطنة المترسخة في قلوب وعقول أبناء الإمارات، الذين يجددون في هذا اليوم العهد على مواصلة مسيرة البناء والحفاظ على المكتسبات والذود عن الوطن والحفاظ على مقدراته.

وأضاف: العلم سيظل رمزاً لوحدة الإمارات وشعبها ودليلاً على القوة والعزة، وشاهداً على مسيرة البناء والنهضة، وهو ما يدفعنا نحو مواصلة العمل وبذل الجهد لرفع راية هذا العلم الغالي على نفوسنا عالياً خفاقاً، وذلك عبر تحقيق النجاحات التي تحفظ لوطننا مكانته وتضمن تقدمه.

وشدد الكعبي، على أن احتفالية يوم العلم إنما تمثل تعبيراً صادقاً عن الحب والولاء تجاه قيادتنا الرشيدة، وإيماناً كذلك بقيمة دولتنا الحبيبة، باعتبار هذا العلم رمز للانتماء وقوة الوحدة والاتحاد، حيث يجدد هذا اليوم دوماً في النفوس الإحساس بالمسؤولية لدى كل منا تجاه ما يرمز إليه هذا العلم وما يمثله من قيمة ومعانٍ وطنية نبيلة.

أسرة الشطرنج تحتفل

احتفى نادي الشارقة للشطرنج بيوم العلم بحضور الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس النادي، وعمران عبد الله النعيمي نائب رئيس النادي، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد، ورجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي، وجميع الموظفين وعدد من اللاعبين.

وجاءت احتفالية النادي بيوم العلم تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى أبناء الدولة ومؤسساتها برفع علم الدولة في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً.

وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، أن يوم العلم مناسبة عزيزة على قلوب أبناء الإمارات للتعبير عن مشاعر الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة، مشيرا إلى العلم رمز الاتحاد والتلاحم ومصدر فخر لكل إماراتي.

وأحتفى مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية، بحضور جميع موظفيه برفع علم دولة الإمارات أمام مبنى مجمع زايد الرياضي بالفجيرة إلى جانب عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وجاء ذلك تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، برفع علم دولة الإمارات في الثالث من نوفمبر لجميع المواطنين والمؤسسات والوزارات.

وأكد عبدالعزيز أحمد بوهندي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية، بأن المناسبة السعيدة على قلوبنا هي خير دليل على توحدنا وتماسكنا وقوة الترابط بين القيادة الرشيدة والشعب، مشيراً إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة يعد واجباً وطنياً يساهم في رفع المسؤولية والعطاء بين أبناء الوطن، داعين الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان والرفعة والازدهار على دولتنا الغالية وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات.

واحتفل نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو أمس الأول بمقره في غنتوت بمناسبة يوم العلم التي تتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مقاليد الحكم، وذلك تلبية للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» للاحتفال بيوم العلم ورفع علم الدولة في كافة مباني الجهات والدوائر والوزارات في الدولة في توقيت واحد.

وقام زايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برفع علم الدولة، بحضور كافة الموظفين والموظفات، والجهات المساهمة في دعم مسيرة النادي.

وقال زايد الزعابي في كلمة ألقاها بالإنابة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، إن علم بلادنا دولة الإمارات العربية المتحدة يجمعنا اليوم وكل يوم وهو يرفرف عالياً في سماء الوطن وفي المحافل الدولية، وقد تسلحنا بالعلم والتسامح ومحبة الآخرين، وتأتي ونحن نحتفي بمناسبتين عزيزتين على قلوبنا جميعاً «يوم العلم» وذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» مقاليد الحكم، حيث يشكل الاحتفال بيوم العلم تعبيراً عن وحدة البيت،والتي تتجدد، ونحن نمضي قدماً في دولة التقدم والازدهار التي بنى قواعدها المتينة الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وإخوانه حكام الإمارات المؤسسين، لنمضي بخطىً راسخة وقوية وبكل حكمة وعزيمة خلف قيادتنا الرشيدة حفظها الله نحو غد مشرق.

جوجيتسو برازيليا يحتفل بيوم العلم

وحرص نجوم وأبطال الجوجيتسو العالميون، مساء أول أمس، على توجيه التهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة يوم العلم، وذلك على هامش المشاركة في جولة الدوري العالمي للجوجيتسو والتي تستضيفها العاصمة البرازيلية «برازيليا»، التي نظمتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ضمن سلسلة بطولاتها الخارجية التي تشرف عليها والتي تبلغ عدد مسابقاتها 78 مسابقة في مختلف قارات العالم الموسم الحالي.

كما احتفل مجلس أبوظبي الرياضي وأندية: بني ياس والوحدة والوصل والجزيرة والعين والشارقة وعجمان والإمارات وكل أندية الدولة بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.

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