فلاح بن زايد يطّلع على ترتيبات «غنتوت» للموسم الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اطلع سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، على الترتيبات التي تجرى حالياً قبل انطلاقة الموسم الرياضي 2020 - 2021، لمسابقات وأنشطة نادي غنتوت الرياضية والمجتمعية.

كما أشاد سموه بكافة المشاركين في إنجاح الموسم الرياضي المجتمعي الاستثنائي، مقدماً شكره وتقديره للجنة المنظمة لمهرجان «بينك بولو»، والفريقين المشاركين في الجولة الافتتاحية، متمنياً النجاح والتوفيق للجميع.

وقال زايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، إن سمو رئيس النادي، ثمّن كافة الجهود التي بذلت لانطلاقة موسم غنتوت، مشيداً بالملاحم البطولية للأطباء والطبيبات في دولة الإمارات في مواجهة جائحة «كورونا» المستجد، في ترجمة صادقة لنهج دولة الإمارات الثابت للتضامن والاهتمام بالإنسان في كافة الأوقات.

ولفت الزعابي إلى أن الاستعدادات اكتملت لإقامة المباراة الخيرية الافتتاحية يوم الجمعة المقبل، برعاية سمو رئيس النادي، والتي تجمع بين فريقي غنتوت (أ) وغنتوت (ب)، بدون جمهور، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة.

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