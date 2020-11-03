نجاح كبير لـ «تحدي الماء» في دبي مارينا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

حققت فعاليات «تحدي الماء»، نجاحاً كبيراً، ومشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار، في التحدي الأول من نوعه، الذي أقيم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ونظمته شركة 9714 سبورت، عضو مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب، في الحديقة المائية بشاطئ الجي بي آر، بمنطقة المارينا في دبي، وبرعاية بوكاري سوت.

وتوج سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، الفائزين بالمراكز الأولى، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وأمل ماجد المهيري مؤسس الشركة المنظمة للحدث. وفاز هالفارد بورشيم بالمركز الأول في فئة الرجال، تلاه خالد الكعبي ، وحل أحمد السعدي في المركز الثالث. وفي فئة السيدات، فازت تيتيانا مالتسيفا بالمركز الأول، تلتها مريم العليلي ، وحلت مروة الحسني في المركز الثالث. وواجه المشاركون خلال التحدي، 35 حاجزاً، امتدت في مياه البحر، استمتعوا خلالها بخوض تجربة فريدة من نوعها.

وقالت أمل ماجد المهيري مؤسس شركة 9714 سبورتس، منظمة الحدث: «نحن سعداء بالنجاح الكبير الذي تحقق لهذا الحدث، الذي نفخر بأنه أول فعالية تنظمها شركة 9714 سبورتس، كما أثلج صدورنا، الإقبال الكبير على المشاركة في الفعالية». وأضافت المهيري: «استوحي اسم شركتنا من رمز دولة الإمارات، وكود إمارة دبي 9714، وصمم الشعار على شكل قاعدة برج خليفة.

كما استوحي الشعار من مقولة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله (إن القمم العالية لا تُبنى إلا بهمم عالية)، وسنعمل على تنظيم بطولات استثنائية ومختلفة في جميع الفعاليات المقبلة، حيث نسعى إلى تقديم كل جديد بشكل مختلف، حتى نتمكن من منافسة العديد من الشركات، وبصفتنا شركة إماراتية خالصة، مدعومة من مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، نطمح بالوجود في المقدمة دائماً، وعلى خطى القادة، أن يكون التميز هو عنواننا».

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