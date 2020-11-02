حمدان بن محمد يشهد تحديات رموز مهرجان "خطاك الشر" للهجن

المصدر: وام

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مساء اليوم بميدان المرموم لسباقات الهجن تحديات رموز مهرجان "خطاك الشر" الذي يقام بمناسبة عودة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية معافى عقب العملية الجراحية التي خضع لها.

و شاركت 1446 مطية في التحديات المسائية التي أقيمت لمسافة 4 كيلو مترات وبدأتها "الغايرة" ملك منصور سيف علي دري المنصوري بالحصول على درع "خطاك الشر" للحقاقة البكار المفتوح والسيارة وذلك بوصولها لخط النهاية في فترة زمنية بلغت 5:51:6 دقيقة وبالمقابل ذهب درع "خطاك الشر" للحقاقة الجعدان المفتوح إلى "نشوان" بشعار خميس عبد الله حمد المنصوري والذي حقق توقيتا قدره 5:50:7 دقيقة.

و تألقت "راهيه" المملوكة لمحمد أحمد سعيد بن حلوه بدرع "خطاك الشر" للحقاقة البكار الصعوب وذلك في زمن بلغ 5:48:7 دقيقة وكان درع "خطاك الشر" للحقاقة الجعدان الصعوب من نصيب سليم علي حبيب الهشامي والذي قدم "خطاك الشر" على المقدمة في توقيت وقدره 5:55:8 دقيقة.

وشهدت الفترة المسائية إقامة 26 شوطاً.. عشرون منها حصل أصحاب المركز الأول فيها على سيارات إضافة إلى ستة أشواط نقدية.

على صعيد متصل شهدت الفترة الصباحية إقامة 26 شوطا نقديا لهجن أبناء القبائل في سن الحقاقة وذلك في انطلاقة مهرجان "خطاك الشر" وشاركت في التحديات 1536 مطية تنافست لمسافة 3 كيلو مترات.

ونجحت “أسرار" في التألق من خلال الشوط الرئيسي للحقاقة البكار الصعوب وأهدت مالكها سالم عبد الله الطير العامري الناموس مسجلة زمنا قدره 4:34:5 دقيقة فيما كسب "مكناس" لعلي راشد مسلم العمري التحدي الرئيسي للحقاقة الجعدان الصعوبة بعد أن قطع مسافة السباق في توقيت بلغ 4:36:7 دقيقة.

وذهب الشوط الرئيسي للحقاقة البكار المفتوح إلى "بشارة" بشعار سالم معيوف سالم الدرعي والتي تمكنت من حسم المعركة في زمن بلغ 4:33:4 دقيقة .. فيما هيمن "المارد" ملك فالح سيف فالح الشامسي على قمة الحقاقة الجعدان المفتوح مسجلا توقيتا قدره 4:34:2 دقيقة.

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