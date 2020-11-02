الأولمبياد الخاص يستضيف «دورة الأنشطة الحركية»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

استضافت المنصة الافتراضية لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، دورة إعداد مدربي برنامج التدريب على الأنشطة الحركية للأولمبياد الخاص MATP، على مدار يومين، بواقع 8 ساعات تدريبية، بمشاركة 60 مدرباً من 10 برامج وطنية للأولمبياد الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشرفت على الدورة الدكتورة إيليني روسيدس عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الدولي، المستشار الدولي لبرنامج التدريب على الأنشطة الحركية بالأولمبياد الخاص الدولي، حيث قدمت روسيدس برنامجاً متكاملاً بشأن التدريب على النشاط الحركي للأولمبياد الخاص، من حيث فلسفة البرنامج، وتأهيل العاملين به من مدربين وإداريين ومساعدين ومتطوعين، كما تطرقت إلى الأدوات والمرافق اللازمة لإقامة البرنامج، وألقت الضوء على كيفية التقييم للمشاركين في البرنامج، وآلية الاختيار السليم لمن ينطبق عليهم شروط الانضمام في البرنامج، وكيفية متابعة أداء المشاركين على مدار الموسم التدريبي.

جدير بالذكر، أنه قد تم تصميم برنامج تدريب النشاط الحركي للأولمبياد الخاص للرياضيين غير القادرين على المشاركة في المنافسات الرياضية الرسمية للأولمبياد الخاص، بسبب مهاراتهم و/أو قدراتهم الوظيفية المحدودة، حيث يساعد برنامج تدريب النشاط الحركي على إعداد الرياضيين، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من إعاقة ذهنية شديدة أو عميقة، وإعاقات بدنية كبيرة – لممارسة أنشطة رياضية خاصة، تتناسب مع مستويات قدراتهم.

وأفادت المستشارة الدولية ايليني روسيدس، أن مبدأ برنامج MATP، يتلخص في تقديم تدريب الأنشطة الحركية التي تتخصص بحسب كل لاعب وقدراته، ويتعامل مع ما يعانيه من تحديات ذهنية أو جسدية أو فكرية، ويرفض البرنامج أن يخرج أي لاعب من حساباته، مهما كانت حالته، بل يقدم التدريب المتخصص، لكل لاعب، بحسب الحالة التي يملكها.

والميزة الأبرز لهذا البرنامج، هي كونه يقدم تدريب الأنشطة الحركية بشكل يتلاءم مع الرياضات الرسمية التي تمارس في الأولمبياد الخاص، ويتم تصميم البرامج التدريبية الخاصة بناءً على ذلك، بحيث إن إتقان اللاعب لتلك البرامج التدريبية، يجعله مع الوقت يكتسب المهارات الأساسية للاشتراك في الرياضات الرسمية، ضمن الأولمبياد الخاص.

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