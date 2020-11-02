شينكوين يتقدم نحو «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - فايز بجبوج

مع اقتراب بطولة جولة موانئ دبي العالمية، والتي تبلغ جوائزها المالية 8 ملايين دولار أمريكي، وتقام في ملعب الأرض «ذا إيرث»، في عقارات جميرا للغولف، في الفترة من 10 ديسمبر إلى 13 ديسمبر، في ختام موسم الجولة الأوروبية للغولف، حقق الإنجليزي كالوم شينكوين، تقدماً ملحوظاً في ترتيب «السباق إلى دبي»، بعد فوزه بأول لقب له في الجولة الأوروبية، بانتصار مثير، في مباراة فاصلة، على الفنلندي كالي ساموجا، في يوم نهائي آسر، في بطولة أفروديت هيلز قبرص المفتوحة.

وبهذا الفوز، جمع شينكوين 335 نقطة، ليقفز من المركز 130 إلى المركز 51 في ترتيب «السباق إلى دبي».

وكسب ساموجا، الذي كان يبحث أيضاً عن لقبه الأول في الجولة الأوروبية، 222 نقطة، بعد حصده المركز الثاني في البطولة، ليقفز 30 مركزاً دفعة واحدة، إلى المركز 36 في ترتيب «السباق إلى دبي»، ويحجز مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية.

في الوقت نفسه، جمع كل من جيمي دونالدسون وجاريك هيغو وروبرت ماكنتاير 103 نقاط، بعد تشاركهم المركز الثالث في البطولة، ليقترب هيغو وماكنتاير من حسم موقعيهما في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، بعد صعودهما إلى المركزين 62 و57 في «السباق إلى دبي» على التوالي، بينما صعد دونالدسون إلى المركز 104 في الترتيب.

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