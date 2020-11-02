الشعفار يترشح لدورة ثانية في «آسيوي الدراجات»

المصدر: دبي - العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» أن أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، قرر الترشح لولاية ثانية لرئاسة الاتحاد الآسيوي، ليكمل مشروعه القاري لتطوير اللعبة وتبوئها مكانة مرموقة دولياً وقارياً خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي اجتماعاً خلال الفترة المقبلة، من أجل فتح باب الترشح وتحديد آلية الانتخابات وطريقة إجرائها، وتحديد المواعيد الخاصة بالعملية الانتخابية بشكل عام، ويعتبر ترشح الشعفار أول من أعلن عن رغبته لخوض انتخابات الرئاسة للدورة الجديد.

نجاحات

يأتي قرار الشعفار بعد النجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية وتبوؤ رياضة الدراجات مكانة مرموقة آسيوياً ودولياً، كما يعتبر الشعفار من القيادات الرياضية الشابة المتحمسة، والتي لديها القدرة على تشريف رياضة الإمارات، في المحافل الدولية والقارية، كما سبق وتولى رئاسة اتحاد الإمارات للدراجات لمدة دورتين حقق خلالهما العديد من الإنجازات لدراجات الإمارات سواء على الصعيدين الفني أم الإداري، كما يتمتع بعلاقات دولية وقارية متميزة.

ثقة

وكان أسامة الشعفار قد سبق ونال ثقة وتأييد الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي التي عقدت في المنامة عام 2017، بحضور وفود 38 اتحاداً قارياً، وتم انتخابه رئيساً للاتحاد الآسيوي في الدورة التي تمتد حتى عام 2021. وجاء فوز الشعفار بالمنصب القاري الذي يعد إنجازاً لدراجات الإمارات بعد نيله 19 صوتاً، مقابل 18 صوتاً لمنافسه التايلاندي ديتشي هيمكاسري.

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