فعاليات متنوعة لـ«صحة دبي» في «تحدي اللياقة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشارك هيئة الصحة بدبي خلال الدورة الحالية لمبادرة «تحدي دبي للياقة» بحزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة الهادفة إلى تشجيع أفراد المجتمع، وتحفيزهم على تبني ممارسة الرياضة والنشاط البدني كونه نمطاً صحياً، يسهم بشكل فاعل في الوقاية من الأمراض المختلفة.

وقال حمزة عباس مدير المشروعات والأنشطة الرياضية والاجتماعية بهيئة الصحة بدبي: إن الهيئة حرصت خلال مشاركتها بمبادرة «تحدي دبي للياقة» على إعداد برنامج زمني لفعالياتها وأنشطتها الرياضية، التي تستجيب لرغبات الجمهور من الجنسين على اختلاف فئاتهم العمرية وقدراتهم البدنية، بهدف تعزيز لياقتهم البدنية وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

وأشار إلى جهود الهيئة وحرصها على تمكين أفراد المجتمع بشكل عام وموظفيها بشكل خاص للمشاركة في «تحدي دبي للياقة»، من خلال فتح المجال أمام الجميع للمشاركة في فعالياتها اليومية على ملاعبها الرياضية، والتي تتضمن ممارسة رياضات كرة القدم والسلة والطائرة والجري وغيرها من الرياضات، إضافة إلى التدريبات والمباريات الودية المستمرة بين موظفي الهيئة.

وأكد حمزة عباس الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي لدعم هذه المبادرة، التي تسهم في دعم استراتيجيتها وجهودها المستمرة للتشجيع على ممارسة الرياضة أسلوب حياة للوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة لأفراد المجتمع.

ونوه بالنصائح الرياضية والإرشادات الصحية والاحترازية، التي تقدمها الهيئة عبر مختلف مواقع ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي حول الممارسة الآمنة للأنشطة الرياضية، وأهمية مراعاة الإجراءات الوقائية .

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