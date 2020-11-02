«دبي صديقة للدراجات» في حديقة الورقاء

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت بحديقة الورقاء في دبي، أولى فعاليات «دبي صديقة للدراجات الهوائية»، والمقامة تحت رعاية معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وبمتابعة من العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وتندرج الفعالية، ضمن مبادرة الروح الإيجابية، حضر الانطلاقة، المقدم محمد خليفة بن صبيح مدير إدارة العلاقات المجتمعية، وأحمد لإبراهيم ممثل مجلس دبي الرياضي، وخلود الظاهري عضو اتحاد الإمارات للدراجات.

وبدأت الفعالية بتجمع الدراجين من فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية، ونادي شباب الأهلي، ونادي النصر، وفريق الوثبة والخوانيج، ومدارس حماية، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالتعاون مع بلدية دبي، من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة أثناء عملية دخول الحديقة، بجانب توعية الجمهور بأهمية التباعد الجسدي.

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