مضمار مراكش يحتضن كأس الوثبة اليوم

المصدر: مراكش - البيان الرياضي

يحتضن مضمار مراكش بالمملكة المغربية، عصر اليوم، سباق كأس الوثبة ستاليونز، لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 5 آلاف يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، والذي يقام تحت مظلة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي.

وتأتي إقامة السباق، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وسطر المهرجان إنجازاً جديداً، وسجل اسمه بأحرف من نور، بعد نجاح يوم «الإمارات في المغرب»، والذي دشن فيه المهرجان في عام 2017، مضمار مراكش لسباقات الخيل، والذي شهد إقامة 4 سباقات للخيول العربية، ضمن فعاليات النسخة التاسعة.

الجدير بالذكر أن مضمار مراكش الجديد، استضاف في العام الماضي يوم الإمارات ـ أبوظبي للخيول العربية، الذي تألف من سباقات كأس زايد، ومونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين، وكأس الوثبة ستاليونز.

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